Patrizia Reggiani non sembra entusiasta di come la sua interprete Lady Gaga nel film House of Gucci sta gestendo il progetto: l’ex moglie dello stilista Maurizio Gucci, condannata per il suo omicidio, ha fatto sapere di essere delusa dal fatto che la popstar si sia calata nei suoi panni senza nemmeno chiedere di incontrarla prima di iniziare il film.

La reazione della vedova Gucci è arrivata con le prime immagini di Lady Gaga nel film House of Gucci trapelate in rete. Nei giorni in cui la cantautrice di origini italoamericane è a Milano per girare alcune scene della pellicola di Ridley Scott proprio nei panni della Reggiani, quest’ultima si è fatta sentire rilasciando una dichiarazione all’ANSA.

La Reggiani, evidentemente, si aspettava di essere contattata dalla produzione e dall’attrice prima che le riprese iniziassero. Cosa che non è avvenuta, come fa sapere all’agenzia stampa: Lady Gaga nel film House of Gucci la interpreterà senza averla conosciuta.

Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi. Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto.

Solo poche settimane fa, in un’intervista a Libero, la Reggiani si era detta felice di essere interpretata da Lady Gaga in House of Gucci: “Mi piace immensamente. A chi non piace? È un genio, a 4 anni già suonava il piano come Mozart ed è stata la più giovane studentessa ammessa alla Columbia University” aveva dichiarato lo scorso febbraio. La Reggiani aveva anche definito Ridley Scott “pazzesco“, aggiungendo di avere incontrato il regista e la produzione: “Sono venuti a casa mia“. Evidentemente all’appello mancava proprio la protagonista. Gaga è arrivata in Italia solo alla fine di febbraio, prima fermandosi a Roma (soggiorno durante il quale i suoi cani sono stati rapiti a Los Angeles dopo una sparatoria) e poi partendo alla volta delle location del film, tra la Val D’Aosta e la Lombardia. A Gressoney e nel centro di Milano ha girato le prime scene al fianco di Adam Driver nei panni di Maurizio Gucci. Ed è stata sempre la popstar a condividere orgogliosa la prima foto ufficiale del film che la ritrae accanto al co-protagonista, presentando in italiano al pubblico “il signore e la signora Gucci“.