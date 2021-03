Ottime notizie oggi 11 marzo per la disponibilità PS5 su GameStop. La console della Sony di ultima generazione sta per essere messa in vendita nuovamente dopo che soli due giorni fa, ossia martedì, più di qualche utente era riuscito ad accaparrarsi la sua unità del dispositivo tanto agognato.

C’è un orario esatto in cui tornerà la disponibilità PS5 su GameStop in questa giornata? Come annunciato dal canale Telegram PlayStion Italia, l’appuntamento è fissato alle ore 15:30, ovvero la stessa indicazione temporale di soli due giorni fa. Il consiglio, naturalmente, è quello di collegarsi qualche minuto prima dell’orario stabilito per tentare l’impresa di conquistare una delle unità disponibili. Queste di certo non saranno moltissime e dunque è più che probabile che una buona fetta di potenziali acquirenti resterà ancora una volta a bocca asciutta.

Come già accaduto, la disponibilità PS5 su Amazon sarà accompagnata da un’inevitabile coda per l’accesso al noto sito e-commerce specializzato nel mondo gaming. Al momento dell’accesso sulla home dello store, in molti vedranno di certo una pagina di cortesia che li inviterà ad attendere il proprio turno. Bisogna precisare che sarà importantissimo non chiudere la finestra del browser ma neanche cercare di ricaricarne la pagina. Questo perché si perderà la priorità acquisita nell’attesa e dunque verrebbe persa l’opportunità di comprare la console.

Non sapendo quali siano i numeri esatti delle scorte di PS5 a disposizione su GameStop, è impossibile prevedere per quanto tempo l’acquisto sarà possibile a partire dalle 15:30. Martedì scorso, in occasione dell’altra vendita flash, la coda è durata circa mezz’ora prima che le unità andassero tutte esaurite. probabilmente assisteremo a qualcosa di molto simile anche in questo giovedì. Browser puntati sulla home del noto e-commerce dunque, c’è una nuova occasione programmata a cui non è detto ce ne siano delle altre nelbreve periodo.