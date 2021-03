Huawei ha iniziato ad inviare agli sviluppatori degli speciali inviti per un evento con protagonista Harmony OS. Il prossimo 25 marzo è in programmazione proprio una conferenza sulle ultime novità relative al nuovo sistema operativo del produttore cinese, in particolare per la sua versione 2.0 sempre in beta.

La programmazione di un nuovo evento con target gli sviluppatori di app e strumenti supportati dal Harmony OS la dice lunga su quanto si sia andati avanti nell’implementazione delle ultime novità software. L’evento dovrebbe essere maggiormente focalizzato sull’utilizzo dell’esperienza nelle tecnologia dell’Internet delle Cose ma non c’è dubbio che si parlerà anche dell’imminente arrivo del sistema operativo anche su smartphone e tablet.

Aprile decisivo

Non è un caso che l’evento Harmony OS sia stato programmato per il giorno 25 marzo, ossia a ridosso dell’inizio del mese di aprile. Dai vertici di Huawei più volte è stato ribadito come il primo rilascio del sistema operativo su uno smartphone avverrà nel mese prossimo. Non è neanche un mistero che il primo fortunato device sarà l’imminente Huawei P50 presentato fra qualche settimana. La nuova esperienza software sarà già preinstallata nei modelli commercializzati in Cina. Le unità che saranno vendite nel resto del mondo avranno di default Android ma, in un momento successivo, gli utenti potranno scegliere se passare alla novità sviluppata dal brand asiatico con un semplice aggiornamento via OTA.

Sempre dal mese di aprile, Harmony OS comincerà ad essere supportato anche da smartphone già lanciati nel passato più o meno recente. Tra i primi beneficiari ci dovrebbe essere anche l’ultimissimo pieghevole Huawei Mate X2 lanciato con Android a bordo ma che ben presto dovrebbe anche ricevere la notifica di supporto per l’esperienza software proprietaria. La stessa sorte dovrebbe poi toccare ad altri dispositivi arrivati sul mercato nel 2020 e dunque in prima battuta ai Huawei Mate 40 e P40. Una tabella di marcia esatta ancora non è disponibile ma, perché no, potrebbe essere anche comunicati nel corso dell’evento del 25 marzo. Staremo a vedere.