Da qualche ora non sono pochi coloro che affermano che non funziona l’area personale Iliad a causa di un errore di autenticazione in corso. Le anomalie non sono solo fresche di giornata oggi 11 marzo ma sembrerebbero essersi verificate anche a partire dal pomeriggio di ieri. Per fortuna, ci sarebbe un rimedio momentaneo per superare il malfunzionamento, suggerito dallo stesso operatore mobile e di seguito riportato.

Se non funziona l’area personale Iliad, naturalmente, tanti clienti non possono accedere al proprio profilo e dunque consultare dati importanti come quelli relativi al credito residuo, alla scadenza dell’offerta ma anche ad opzioni speciali come quella di attivazione e disattivazione della segreteria. Al tentativo di accesso all’area riservata, oramai da diverse ore, proprio gli utenti registrati visualizzano un messaggio con la dicitura “autenticazione in corso”. La pagina va dunque in continuo caricamento ma nonostante l’attesa nulla accade: a niente valgono neanche successivi tentativi.

Per fortuna, a chi non funziona l’area personale Iliad lo stesso operatore mobile fornisce un suggerimento utile. Dopo aver chiarito che di fatto l’anomalia è concreta ed è stata anche segnalata al reparto tecnico per immediate verifiche, è possibile mettere tentare una soluzione ben precisa. Come visibile dal tweet al termine di questo articolo, il suggerimento utile è quello di tentare l’accesso non usufruendo della connessione dati mobili. Semmai, la stessa operazione andrà eseguita sotto copertura Wi-Fi, almeno per il momento. Una volta risolta la difficoltà si spera nel giro di qualche ora e comunque in giornata, l’accesso al profilo personale con tutte le sue informazioni potrà avvenire anche nel caso di navigazione con dati mobili.

A parte l’anomalia appena descritta, gli altri servizi dell’operatore Iliad starebbero funzionando correttamente in questo giovedì 11 marzo e dunque telefonate, invio SMS, navigazione internet non manifestano problemi di alcun tipo.