Prende forma la nuova serie Netflix per giovani adulti ambientata nel mondo dei vampiri: con First Kill la piattaforma potrebbe aver trovato la sua The Vampire Diaries, almeno sulla carta.

Il cast della serie è stato appena annunciato: Imani Lewis e Sarah Catherine Hook sono le interpreti di questa serie in stile The Vampire Diaries (ma anche un po’ Killing Eve), basata sull’omonimo racconto di Victoria “VE” Schwab. L’autrice sta lavorando all’adattamento della storia insieme a Felicia D. Henderson (Empire, The Punisher), che farà da showrunner per il progetto. La Lewis è già apparsa nella serie Starz Hightown e in Star della Fox, mentre la Hook ha avuto ruoli in Law & Order: SVU, NOS4A2 e Monsterland di Hulu: sarà anche nel cast del film horror/soprannaturale di prossima uscita The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

In piena atmosfera da The Vampire Diaries, First Kill segue la storia della vampira adolescente Juliette Fairmont (Hook), che deve reclamare la sua prima vittima per conquistare il suo posto in una potente famiglia di vampiri. Per farlo, mette gli occhi su Calliope Burns (Lewis), una ragazza appena arrivata in città: quest’ultima però si rivela essere una cacciatrice di vampiri appartenente a una celebre famiglia che dà loro la caccia da sempre. Mentre cercheranno di eliminarsi l’un l’altra, le due scopriranno che è più facile innamorarsi l’una dell’altra che uccidersi a vicenda.

Netflix ha messo in cantiere questa sorta di The Vampire Diaries contemporanea nell’ottobre 2020 e la produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno a Savannah, in Georgia. L’attrice Emma Roberts e Karah Preiss sono produttrici esecutive tramite la loro Belletrist Productions insieme alla showrunner Henderson e alla scrittrice Schwab.

A quattro anni dalla fine di The Vampire Diaries, terminata nel 2017 con otto stagioni, il filone vampiresco continua ad essere di grande interesse per cinema e tv: Netflix ha deciso di investirvi per attirare il pubblico adolescente, già target di riferimento per altri format di successo della piattaforma come Sex Education, Elite e Outer Banks.