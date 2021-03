Masterchef Italia 10 non va in onda oggi, 11 marzo, perché la scorsa settimana Aquila ha portato a casa la vittoria finale e il titolo di decimo Masterchef italiano, ma questo non significa che i fan rimarranno a bocca asciutta visto che da oggi, 11 marzo, ogni giovedì su Sky Uno e NOW TV, tornano le sfide tra famiglie di Family Food Fight 2, il primo cooking show in cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni. Anche quest’anno saranno Joe e Lidia Bastianich a scendere in campo in veste di padroni di casa e di giudizi insieme ad Antonino Cannavacciuolo e i tre avranno modo di esaminare e mettere alla prova 7 famiglie di professionisti.

Per sei puntate, i quartetti familiari gareggiano in una sfida senza esclusione di colpi, mettendo in campo i loro menù ma anche nella gestione di una cucina professionale, portando sulla tavola le tradizioni culinarie di varie regioni d’Italia: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Calabria. I loro componenti, di età compresa tra i 16 e gli 80 anni, si daranno battaglia con la speranza di portare a casa il titolo di Campioni d’Italia di Family Food Fight, con un premio finale da 100 mila euro.

Insieme ai tre giudici, molti saranno gli ospiti che arriveranno nelle cucine di Family Food Fight, da Costantino Della Gherardesca, protagonista di una prova ispirata agli Anni Ottanta, ai The Jackal, protagonisti di una prova a tema “comfort food”; Ciliegina sulla torta saranno quattro ospiti speciali provenienti da tutto il mondo ovvero l’iraniana Afsaneh Ahmadi, il filippino Dario Guevarra, la russa Evgeniya Lasytchuk e l’eritreo Yonas Tesfamichael Yeshak.

Le sfide e le famiglie in gara di Family Food Fight 2

Ogni puntata di Family Food Fight si svilupperà su tre prove ovvero il menù del giorno, durante la quale le famiglie di ristoratori saranno chiamate a presentare ai giudici una proposta “fresca di giornata”; la staffetta, gli sfidanti, nella realizzazione di una sola portata, dovranno testare la capacità di organizzare il lavoro in squadra; il duello finale, a cui parteciperanno le due famiglie peggiori della prova precedente.

Le famiglie in gara in questa seconda edizione di Family Food Fight sono: FAMIGLIA AUTELITANO – Agriturismo di Petru i ‘Ntoni (Bova Marina, Reggio Calabria); FAMIGLIA BUSTINZA – Vale un Perù (Torino); FAMIGLIA DALL’ARGINE – Hostaria Tre Ville (Parma); FAMIGLIA LUFINO – Trattoria Don Alfonso (Napoli); FAMIGLIA VANNUCCHI – Trattoria Lanterna Blu (Quarrata, Pistoia); FAMIGLIA PLAITANO – Trattoria Della Gloria (Milano); FAMIGLIA ZAGO – Ristorante Le Querce (Marlengo di Ponzano, Treviso).