Martina contro Alessandro ad Amici di Maria De Filippi: è guerra aperta nel ballo in vista dell’accesso al serale. Alessandra Celentano convoca i ballerini, inclusa Rosa – che ha già ricevuto la maglia d’oro per l’accesso alla fase finale del programma. In studio chiede ad ognuno di esprimersi sull’eventuale accesso di Martina allo step successivo e fa discutere in modo particolare la risposta del ballerino Alessandro.

Per Alessandra Celentano, Martina non merita il serale, non doveva neanche entrare nel programma: “Non solo non sei migliorata ma sei peggiorata sotto tutti i punti di vista. Per me lei non ha fatto un bel percorso, anzi lo ha fatto al contrario“, le parole della docente di danza classica che vuole sentire anche il parere degli altri ballerini ancora in bilico per l’accesso al serale.

La domanda si trasforma ben presto in una guerra che vede Martina contro Alessandro, anche in casetta, e va avanti per diverse ore. Alessandro aveva infatti risposto: “Penso di meritarlo più io perché mi sento più versatile”, parole che hanno ferito e deluso Martina così come Rosa, Tommaso e Serena.

Martina è molto forte nei musical e nella danza latina ma ciò non la rende abbastanza versatile per il collega Alessandro. Mentre la Celentano lascia lo studio di Amici con il consiglio: “Dovreste ragionare meglio su chi siete, cosa fate e chi merita il serale”, Alessandro passa per “paraculo” e gli viene chiesto: “Come puoi dure che sei più versatile?!”

Le maglie d’oro per il serale stanno per essere assegnate. I concorrenti non conoscono ancora il numero di ballerini e di cantante che avrà accesso alla fase finale di Amici di Maria De Filippi, al via il 20 marzo.