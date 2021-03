Sarà la prima serie tv di Natalie Portman, l’adattamento di Lady in the Lake in una miniserie per Apple Tv+: nel ricco catalogo di nuovi titoli della piattaforma streaming della società di Cupertino figura il primo progetto televisivo dell’attrice e regista, che sarà in coppia con una collega a sua volta premio Oscar come Lupita Nyong’o.

La nuova serie di Natalie Portman e Lupita Nyong’o è un adattamento dell’omonimo romanzo bestseller del New York Times di Laura Lippman. La trama si svolge a Baltimora negli anni ’60, quando un omicidio irrisolto spinge Maddie Schwartz (Portman), casalinga e madre, a reinventare la sua vita di giornalista investigativa, fino ad essere coinvolta in un conflitto con l’attivista nera e madre laboriosa Cleo Sherwood (Nyong’o). La storia è stata ispirata da due casi di cronaca, la sparizione di due giovani donne, come ha raccontato la Lippman nel 2019: la scrittrice ha voluto raccontare i modi diversi in cui erano state trattate dai media dell’epoca le vicende di una donna bianca e una di colore misteriosamente scomparse.

Se da un lato si tratta della prima serie di Natalie Portman, al debutto assoluto in tv, per la Nyong’o è la seconda opportunità dopo quella archiviata di Americanah, serie recentemente scartata alla HBO Max (secondo quanto riferito, proprio a causa del forfait dell’attrice). Lupita Nyong’o è apparsa già in un’altra serie, Star Wars: Force of Destiny, prestando la voce al personaggio di Maz Kanata.

La serie di Natalie Portman e Lupita Nyong’o sarà co-scritta dalla regista di Honey Boy Alma Har-el e da Dre Ryan (L’Uomo nell’Alto Castello). I produttori esecutivi sono Nathan Ross e Marc Vallee, il cui successo più recente è stato l’acclamata serie HBO Big Little Lies.

Per Apple Tv+, in piena fase espansiva della sua offerta di contenuti digitali, poter proporre una serie di Natalie Portman e Lupita Nyong’o vuol dire sfoderare due premi Oscar insieme: la Portman l’ha vinto nel 2011 come Miglior Attrice Protagonista per Il Cigno Nero, mentre la Nyong’o è stata premiata nel 2014 come Miglior Attrice non Protagonista per 12 Anni Schiavo.