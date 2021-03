L’attesa è finita per tutti gli appassionati e possessori dei wereable: è stata presentata in via ufficiale la fitness-band intelligente Huawei Band 6. Stando alle ultime voci di corridoio giunte in questi giorni, la nota società cinese ha praticamente scavalcato la produzione della quinta serie, passando quindi dalla Band 4 alla nuova Huawei Band 6. Vediamo insieme le caratteristiche, le funzionalità ed il prezzo relativo al nuovo indossabile presentato dal produttore con sede a Shenzhen.

La nuova Huawei Band 6 non solo è stata progettata per gli sportivi e per gli utenti che non possono fare a meno di mantenersi in forma facendo attività fisica, ma il suo utilizzo è stato pensato anche per avere sempre sotto controllo le notifiche, i promemoria, il monitoraggio del sonno e molto altro. Tra le novità del nuovo indossabile spicca sicuramente il rilevante display touchscreen AMOLED a colori da 1,47 pollici con più di 100 favolosi temi, dotato di una diagonale più ampia rispetto alle sue precedenti generazioni e leggermente più piccola in relazione al Huawei Watch Fit.

L’indossabile presenta inoltre una batteria con durata garantita fino a 2 settimane, con supporto alla ricarica rapida, (comoda e magnetica, si completa in circa 2 ore). La Huawei Band 6 monitora in modo intelligente la frequenza cardiaca 24 ore su 24 con promemoria attivo qualora si dovessero presentare impulsi anomali. Il dispositivo è in grado di gestire e avere in promemoria il ciclo femminile (questo non è ancora disponibile su iOS). Dotato di supporto per misurare il livello della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il braccialetto intelligente è stato anche concepito per riconoscere automaticamente il tipo di attività sportiva svolta, dato il supporto a 96 attività di allenamento professionali. Quanto al prezzo, la cifra si presenta davvero contenuta: appena 59 euro. Secondo a quanto dichiarato da ‘Frandroid’, la fitness-band di sesta generazione sarà disponibile dal 27 aprile 2021 nelle colorazioni nero, rosa, verde e arancione.