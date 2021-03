Presto faremo la conoscenza dei medio-gamma Honor 10A e V40 Lite, presumibilmente dotati dei servizi Google per la libertà di azione che è riuscita a ritagliarsi l’azienda una volta rotto il legame con Huawei. Come anticipato da ‘RODENT95‘, i prodotti in ballo sono tanti: oltre ai già citati Honor 10A e V40 Lite, il produttore cinese starebbe lavorando ad un nuovo tablet di fascia alta, identificato con il nome di Honor V7. Il suo predecessore, Honor V6, è spinto dal processore Kirin 985: lo scenario adesso cambierà, non potendo più Honor usufruire della componentistica interna fornita da Huawei.

Honor V7

Honor 10A

Honor 40 series — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 9, 2021

Honor 10A, come vi abbiamo anticipato sopra, corrisponderà ad uno smartphone di fascia media, probabilmente dotato di una grande batteria (da 5000mAh), un display di 6.5 pollici e magari tre fotocamere posteriori (con sensore principale da 13MP). C’è la possibilità che si passi dal processore MediaTek Helio P22 ad uno della gamma Helio G, anche se è ancora tutto da vedere. Honor 10A e Honor V7, rispettivamente smartphone di fascia media e tablet di fascia alta, potrebbero essere lanciati per la fine del mese di marzo, mentre altri dispositivi, come nel caso di Honor V40 Lite e Honor Tab 7, in compagnia della serie Honor 40, arriveranno eventualmente più tardi.

Honor, dal canto suo, non ha confermato le voci che lo vedono protagonista, anche se più di qualcosa starà di certo bollendo in pentola (i massimi dirigenti del brand hanno più volte ribadito la volontà di tornare ai vertici, cosa che non potrà avvenire se non passando per dispositivi in grado di lasciare il segno, proprio come succedeva in passato in maniera quasi puntuale). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.