Il finale di Che Dio ci Aiuti 6 è arrivato. Dopo la settimana di pausa per Sanremo, la fiction Rai torna in onda con gli ultimi due episodi della sesta stagione.

Il grande guest star è sicuramente Can Yaman, attore turco famosissimo in Italia per le sue soap Bitter Sweet e Daydreamer. Come vi avevamo anticipato, la sua partecipazione potrebbe non limitarsi a una sola puntata; infatti Can è piaciuto così tanto alla produzione che ci sono buone probabilità di vederlo anche nella prossima stagione – tuttavia non ancora annunciata.

Cosa ci fa la star turca nel finale di Che Dio ci Aiuti 6? La sua presenza sconvolgerà e non poco il convento, soprattutto Azzurra, che metterà in discussione i suoi buoni propositi di diventare una “super suora”.

Andiamo alle anticipazioni di stasera, giovedì 11 marzo.

Nell’episodio 6×19 dal titolo Il fine giustifica i mezzi, Suor Angela ha finalmente il quadro completo della situazione. La verità su suo padre è venuta alla luce, ma ora deve capire se dirlo ad Erasmo. Nico, intanto, è immerso nei preparativi del matrimonio e si fa aiutare da Monica. A causa dello stress, però, l’inconscio farà un brutto scherzo all’avvocato. Carolina inizia a comportarsi in modo strano e questo sembra avere a che fare con un mistero che riguarda il suo passato. Azzurra, intanto, si sente una super suora.

Se pensate di aver visto tutto, pesate male.

Appuntamento come sempre su Ra1, alle 21:25.

Nel finale di stagione, l’episodio 6×20 intitolato La notte più bella, Erasmo viene a sapere tutta la verità su Primo. Al contrario di tutte le aspettative, però, il ragazzo non reagisce per nulla e ciò fa sospettare di nuovo suor Angela, convinta che lui nasconda qualcosa – e la frizzante religiosa non si sbaglia affatto. Erasmo sta orchestrando un piano. Il tanto atteso giorno del matrimonio di Nico e Ginevra è finalmente arrivato, ma non mancheranno i soliti imprevisti che potrebbero mandare all’aria la cerimonia. Il loro amore sarà più forte di tutto?

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 6, Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela; Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nicodemo “Nico” Santopaolo; Diana Del Bufalo è Monica Giulietti; Simonetta Columbu è Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra; Erasmo Genzini è Erasmo Ferri; Luigi Ripetti è Primo Rapetti, il padre di Suor Angela; Isabella Mottinelli è Carolina, una ventenne dal sorriso enigmatico ma che nasconde un carattere molto fragile; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello è Penelope “Penny”; e Damiano Cuccuru è Mattia.

