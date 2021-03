La tensione in Lega non si è placata per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti TV di Serie A per il triennio 2021-2024. Quest’oggi, giovedì 11 marzo, si terrà una nuova assemblea e quasi sicuramente si trarranno le somme, considerata la difficile partita che stanno giocando i club del campionato italiano della massima serie. Nel frattempo, però, DAZN sembrerebbe già a lavoro per garantire la massima copertura per la trasmissione in streamng delle partite di Serie A.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Ansa’ , la nota piattaforma, che offre un servizio a pagamento di video streaming online, sta agendo in maniera repentina per far sì che tutte le operazioni tecniche siano pronte per garantire il traffico simultaneo relativo ai grandi numeri delle partite di calcio in Italia. Per giunta, DAZN sarebbe prossima a firmare un accordo che prevede l’acquisto di frequenze da ‘Persidera’, uno dei più importanti operatori di rete nazionale, così da garantire una maggiore copertura DTT.

Oggi, dunque, si terrà in Lega l’ennesima assemblea dei club di Serie A, i quali saranno chiamati a votare di nuovo sulla questione che riguarda l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021-2024. Il duello vede coinvolti DAZN e Sky, con Eleven Sports che potrebbe inserirsi all’ultimo secondo con l’obiettivo di appoggiare la tv di Murdoch. A seguito delle due precedenti assemblee, l’offerta presentata da DAZN (di circa 850 milioni di euro a stagione che garantisce la trasmissione di 7 gare in esclusiva e 3 in condivisione per ogni giornata) ha raggiunto 11 voti a favore, solamente 3 in meno rispetto ai 14 utili all’assegnazione dei diritti TV alla piattaforma con sede nel Regno Unito. Purtroppo, i club che dovranno votare mostrano ancora evidenti spaccature tra loro, cosa che potrebbe portare ad una nuova situazione irrisolta con tempi certamente più lunghi. Non ci resta che attendere gli sviluppi di quella che ormai è diventata una vera e propria telenovela.