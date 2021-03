Si parla moltissimo in queste ore di una possibile riapertura palestre e piscine il prossimo 7 aprile. In pratica, allo scadere dell’attuale decreto, potrebbe essere avviata una graduale ripresa delle attività in questo settore, almeno stando all’intervista rilasciata nella giornata di mercoledì da Matteo Salvini. Sufficienti alcune sue dichiarazioni, dunque, per ridare nuovamente speranza alla categoria dopo che in Parlamento era stata bocciata la proposta di Fratelli d’Italia. Ne abbiamo parlato ieri con un altro articolo.

Dettagli su data per riapertura palestre e piscine ad aprile

Lo scenario immaginato da Salvini è molto ottimistico. E dico questo per una ragione molto precisa. In termini di provvedimenti e chiusure, appare chiaro che le indicazioni fornite nelle ultime settimane dal CTS ci portino alla prudenza più assoluta. Al di là dei numeri riscontrati a livello nazionale nell’ultimo mese, è evidente che rispetto alla seconda ondata ci siano più timori. La variante inglese è ancora particolarmente temuta e questo non può non avere ripercussioni anche in termini di riapertura palestre e piscine.

Basti pensare la fatto che la situazione sia ancora bloccata addirittura nell’unica zona bianca del Paese, vale a dire in Sardegna, dove tutti avevano previsto quanto una riapertura palestre e piscine parziale. Così non è stato ed il trend inevitabilmente rende più complicato immaginare una buona notizia dal 7 aprile. Niente pessimismo forzato, per un settore già di suo logorato da un anno pieno di problemi, ma un modo per guardare in faccia alla realtà. Sperando ovviamente di sbagliare.

Al momento, comunque, i fatti oggettivi ci consegnano un Salvini pronto eventualmente a benedire la riapertura palestre e piscine ad inizio aprile, in attesa di capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni. Sia sul fronte dei contagi Covid, sia per quanto riguarda le vaccinazioni.