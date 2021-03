È uscito Aritmia, il nuovo singolo di Dalila Bizzini. Ha 24 anni, siciliana ma ormai stabile a Bologna dove si è trasferita per inseguire la sua passione: la musica. Canta e compone da quando aveva 11 anni, si è laureata in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e collabora con il Take Away Studios di Modena il prestigioso studio di produzione di Benji e Fede.

Dopo il primo singolo pubblicato nel 2020 e ispirato alla pandemia globale, “TRUMAN SHOW”, Dalila ritorna a febbraio 2021 con il suo secondo brano “ARITMIA” che, come ci racconterà lei stessa nell’intervista video condotta da Gianluca Di Pietro di MyBandTv, parla di tutte quelle piccole e grandi emozioni che spesso ci si dimentica di ascoltare e vivere.

La trovate su tutte le piattaforme digitali e videoclip ufficiale su YouTube e di seguito è possibile rivedere l’intervista integrale.