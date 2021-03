Arisa senza reggiseno a Che Succ3de, il format di Geppi Cucciari in onda nel pre-serale di Rai 3. La cantante si è mostrata in collegamento con addosso una maglia trasparente tanto da scatenare l’ironia della conduttrice.

Il siparietto con Arisa senza reggiseno a Che Succ3de è stato ripreso poi da Striscia La Notizia per la rubrica I Nuovi Mostri. “Sei molto trasparente”, ha fatto notare Geppi Cucciari una volta aperto il collegamento con Arisa che tuttavia si è dimostrata serena per il suo outfit. Ricordiamo, infatti, che Rosalba Pippa – questo il nome di battesimo dell’artista – da tempo si è fatta portavoce della body positivity e non sono mancate le occasioni in cui ha raccontato ai suoi follower di Instagram l’importanza dell’accettazione di sé come priorità assoluta dell’esistenza.

L’apparizione di Arisa senza reggiseno a Che Succ3de è dunque un ennesimo messaggio della voce di Potevi Fare Di Più che non sente inibizione nel mostrare le sue forme e le sue trasparenze. Geppi Cucciari tuttavia ha risposto con ironia: “Abbiamo speso molto in extension e meno in intimo?“, suscitando la risata dell’artista.

A un certo punto la conduttrice ha chiesto ad Arisa di mostrare il taglio dei capelli, e quando la cantante ha sollevato le braccia le trasparenze si sono fatte più pronunciate. “Per favore, tira giù le braccia!”, ha gridato Geppi Cucciari. Arisa, senza imbarazzo, ha messo le mani sui seni facendo una smorfia. Poco dopo l’artista ha pubblicato sui social un’immagine audace con la didascalia: “Vi piacciono le mie te**e?”, poi rimossa dall’archivio.

Tuttavia Rosalba ha tentato di spiegare: “Ma no, c’è il reggiseno!“, ma il siparietto era già concluso. Abbiamo visto Arisa senza reggiseno a Che Succ3de o l’artista nascondeva un reggiseno ingannevole? La cantante non ha più ripreso l’episodio sui social.