Uno sfogo al vetriolo, quello di Zayn Malik contro i Grammy pubblicato su Twitter nelle ultime ore. L’ex One Direction ha commentato a caldo la mancata nomination e, alla pari di The Weeknd e altri artisti, ha rivolto al concorso parole piene di rabbia e frustrazione.

Zayn Malik contro i Grammy

La popstar, tuttavia, probabilmente non considera che il suo ultimo album No One Is Listening è stato pubblicato in eccessivo ritardo rispetto alla scadenza entro la quale i dischi e gli artisti vengono presi in considerazione. Le parole di Zayn Malik contro i Grammy sono comparse in due tweet distinti nei quali l’artista parla di favoritismi e addirittura di razzismo. Secondo il suo sfogo, infatti, la politica sulle nomination non è trasparente e per questo avrebbe precedenza solamente chi si dimostra compiacente e servile.

“La prossima volta porto un cesto di dolci”, scrive la voce di Stand Still per ironizzare – non senza veleno – sulla mancata menzione ai Grammy. Ecco il primo messaggio pubblicato su Twitter:

“Fan**lo ai Grammy e tutti quelli che ci hanno a che fare. A meno che non vi stringiate la mano e mandiate regali, non verrete considerati. L’anno prossimo vi manderò un cesto di dolciumi”.

Razzismo e favoritismi

Nel secondo Tweet di Zayn Malik contro i Grammy il discorso si infittisce: l’ex One Direction parla di razzismo e influenza nei voti. Non è ben chiaro in quali termini si possa parlare di razzismo, in ogni caso questo è il pensiero della popstar:

“Il mio tweet non era personale ma riguardava la necessità di inclusione e la mancanza di trasparenza del processo di nomination, che crea e permette favoritismi, razzismo e altre politiche che influenzano il processo di voto”

Non manca l’affetto dei fan. C’è chi scrive, per esempio, che in ogni caso Zayn è un artista seguito in tutto il mondo e che non sarà di certo la mancata nomination ai Grammy Awards 2021 a fargli perdere seguito. La popstar, come si può leggere, ha specificato che il suo sfogo non è da intendersi in base all’esperienza personale ma è rivolto all’universalità dei fatti, per questo parla di razzismo, favoritismi e di politiche poco chiare sulle nomination.

Di seguito i Tweet originali con le parole di Zayn Malik contro i Grammy che hanno aperto un vero e proprio dibattito sul premio.

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary. — zayn (@zaynmalik) March 9, 2021