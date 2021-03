Adesso lo Xiaomi Mi 10S è ufficiale (lo si evince chiaramente dal sito del produttore cinese), con tutte le specifiche tecniche a corredo, tutt’altro che di basso livello. Il device monta uno schermo AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz (di campionamento a 180Hz), ed è spinto dal processore Snapdragon 870 di Qualcomm, con 8/12GB di RAM LPPDR5 e 128/256GB di storage UFS 3.0. Lato connettività non c’è partita: 5G SA/NSA, WiFi 6, NFC, IR, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS.

Ottimo anche il comparto audio con supporto alle tecnologie Harman Kardon, Hi-Res Audio e suono 360°. Lo Xiaomi Mi 10S integra il lettore di impronte digitali sotto lo schermo e vanta lo slot dualSIM (5G+4G). La fotocamera posteriore include un sensore principale da 108MP (1/1,33″, pixel 4-in-1 da 1,6um, f/1,69, OIS), un ultra-grandangolare da 13MP (FOV 123°, f/2,4), uno di profondità da 2MP (f/2.4) ed uno macro da 2MP (f/2.4), con possibilità di effettuare videoregistrazioni in 8K a 30fps. La fotocamera frontale presenta un sensore da 20MP. La batteria ha una capacità di 4780mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W via cavo (30W wireless e 10W inversa per ricaricare altri dispositivi).

Le dimensioni generali sono pari a 162,6×74,8×8,96mm, distribuite in 208 gr. di peso. Lo Xiaomi Mi 10S è in vendita, per il momento, sul mercato cinese nelle nuance cromatiche nera, blu e bianca, ai prezzi di circa 426, 452 e 491 euro, rispettivamente nelle varianti da 8/128GB, 8/256GB e 12/256GB. Aspettiamo di capire se il telefono verrà venduto anche in Europa. Nel caso in cui dovesse essere importanto nel Vecchio Continente quanti di voi saranno disposti a puntarci? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto (da utilizzare anche se voleste rivolgerci qualche domanda, a cui cercheremo di rispondere nel più breve tempo possibile).