Mentre il mondo discute e si divide sull’intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey, The Crown 5 potrebbe aver perso il suo nuovo Carlo: la prossima stagione della serie Netflix sul regno di Elisabetta II non ha ancora un volto ufficiale per l’interprete dell’erede al trono. I rumors degli ultimi mesi davano in pole position per il ruolo Dominic West, ma quest’ultimo sta attualmente girando la miniserie The Pursuit of Love ed è appena entrato nel cast di un’altra serie, SAS: Rogue Heroes.

Non è chiaro se questi impegni impediscano di arruolare West in The Crown 5, le cui riprese nono inizieranno non prima dell’estate 2021, ma certamente non sembrano deporre a favore di un suo ingresso nel cast dell’acclamato period drama dedicato alla Corona inglese.

Mentre la sua partecipazione a The Crown 5 non è mai stata confermata da fonti ufficiali, Dominic West è stato appena annunciato come nuovo acquisto di SAS: Rogue Heroes, la nuova serie del creatore di Peaky Blinders Steven Knight per BBC. La storia, un adattamento dell’omonima opera di Ben Macintyre, è quella dei membri dello Special Air Service, il corpo d’élite meglio noto come SAS, in azione durante la seconda guerra mondiale e vedrà molti giovani attori nel cast. Come confermato dalla stessa BBC, il cast sarà guidato da Connor Swindells, che il pubblico di Netflix conosce già come il liceale omosessuale Adam di Sex Education, Jack O’Connell di Skins, Alfie Allen di Game of Thrones, Sofia Boutella di Modern Love e appunto Dominic West, volto di The Affair e le miniserie I Miserabili e Stateless. Un cast principalmente giovane, perché come lo showrunner Knight ha sottolineato “le persone raccontate e che hanno fatto cose straordinarie erano giovani, avevano vent’anni, quindi abbiamo preso la decisione consapevole di avere persone della stessa età“.

The Crown 5 ha già svelato gran parte del suo cast, tranne il volto di Carlo, che dopo l’interpretazione magistrale di Josh O’Connor sembrava essere destinato ad essere interpretato, nella sua versione più adulta, da West. Resta da capire se l’annuncio del suo ingresso in SAS: Rogue Heroes elimina ogni residua possibilità di vederlo nei panni di Carlo per le stagioni 5 e 6 ambientate negli anni Novanta.

The Crown 5 è ancora in pre-produzione e le riprese inizieranno solo nella seconda metà dell’anno: la première è prevista su Netflix nel 2022.