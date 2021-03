Tha Supreme, Gaia e Madame su Forbes sono nell’elenco dei 100 giovani numeri 1, leader del futuro. Non solo loro: nella classifica delle 100 personalità di spicco compare anche l’attrice Matilda De Angelis, recentemente vista in TV e al Festival di Sanremo 2021. Alla stessa edizione del Festival hanno partecipato due delle nominate nell’elenco: Gaia Gozzi (23 anni) in gara con Cuore Amaro, e Madame (19 anni) in gara con il brano Voce.

Due delle giovani artiste più apprezzate degli ultimi anni, due delle poche donne in gara nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo, due delle più giovani cantanti della competizione canora: Gaia e Madame compaiono anche nell’elenco di Forbes dei 100 giovanissimi personaggi che potrebbero dominare il futuro. Con loro il rapper Tha Supreme, di grande successo da qualche anno e artista italiano più ascoltato in assoluto su Spotify.

Gaia, appresa la notizia, ha commentato con entusiasmo sui social ringraziando colei che le consente di giorno in giorno di poterlo fare: la sua amata musica.

“WAIT WHAAAAAAT???!??!! sono su @forbesitalia tra i 100 giovani Under30 che stanno cambiando il gameeeeee! Non ci credo, Grazie Musica, Grazie Voi, Tutt*”, ha scritto Gaia su Instagram, condividendo l’elenco dei 100 personaggi del domani di Forbes.

100 number one, l’Italia dei giovani leader del futuro 2021 è il titolo della pubblicazione di cui Gaia condivide l’immagine e il prestigio di esserci, insieme a giovanissimi colleghi dei settori più disparati. Non solo esponenti del mondo della musica ma anche dello sport, delle scienze, dell’intrattenimento e ancora dei social media, del mondo food&drink, games e molte altre le categoria che Forbes ha preso in considerazione per la sua lista dei 100 numeri uno del futuro.

La lista degli Under 30 di Forbes è disponibile per la consultazione qui, sul sito di Forbes Italia.