In seguito all’ennesima eliminazione (questa volta agli ottavi di finale) della Juventus dalla Champions League, avvenuta ieri sera all’Allianz Stadium contro il Porto, il futuro ed il rapporto con la stella Cristiano Ronaldo sembrano essere giunti al capolinea. La ‘Vecchia Signora’ e il campione portoghese si diranno quasi sicuramente addio al termine della stagione in corso. Il club pare sia arrivato a fine ciclo e dunque necessita di un rinnovamento: ad oggi CR7 costa alla Juve 85 milioni di euro all’anno, tra stipendio lordo ed ammortamento. L’attaccante bianconero fu ingaggiato nel 2018 con l’obiettivo di far compiere al club torinese la grande impresa della conquista della coppa “dalle grandi orecchie”. Purtroppo, malgrado numeri personali da invidia (92 reti in 121 partite tra campionato e coppe) e fan bianconeri aumentati, negli ultimi tre anni di Champions il fuoriclasse lusitano ha praticamente deluso ogni aspettativa.

Stando a quanto riporta l’edizione giornaliera di ‘Repubblica Torino’, l’eliminazione dalla coppa dei campioni da parte del Porto (match terminato 3-2 per la Juve ai tempi supplementari, ma con passaggio dei portoghesi per due reti fuori casa) ha un costo pari a 10,5 milioni di euro, che va ad aggravare ancora di più il bilancio societario della Juventus. Come riferisce il quotidiano, l’uscita dalla Champions non solo è stato un fallimento dal punto di vista sportivo, ma i mancati introiti sotto l’aspetto economico hanno aggravato ancora di più l’intera programmazione. Il bilancio semestrale aveva evidenziato ulteriormente il rosso registrato nelle passate stagioni, evidenziando, anche a causa della pandemia, una perdita di -113,7 milioni di euro. A tale cifra si sono aggiunti anche i 10,5 milioni per il mancato passaggio ai quarti di finale di Champions.

La preoccupante situazione finanziaria inciderà nettamente sui movimenti di mercato, con la Juventus che sarà costretta nella prossima sessione estiva a fare cassa. Ora come ora, bisognerà comprendere bene se Cristiano Ronaldo, giunto a Torino per alzare al cielo la prestigiosa coppa europea, continuerà a far parte dei bianconeri o se verrà ceduto per monetizzare.