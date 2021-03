Selena Gomez lascia la musica? Questo è ciò che la popstar afferma in un’intervista rilasciata per la cover story di aprile di Vogue US, senza metafore.

Chi conosce il mondo mainstream sa bene che le star sono solite inciampare in queste dichiarazioni per poi ritrattare o affermare che si trattava, piuttosto, di una frase buttata lì con la pancia. Chiunque pensa, almeno una volta nella vita, di interrompere qualcosa. Quando sei una popstar, però, le tue parole hanno un certo peso e rimangono nel tempo anche se tenti di cancellarle.

Il processo di cancellazione di Selena Gomez per il momento ha luogo soltanto nei social, dove la popstar non si rende attiva come tanti suoi colleghi. Tuttavia mancano soltanto due giorni a Revelación, il primo EP cantato interamente in spagnolo in uscita il 12 marzo 2021 eppure Selena Gomez appare oltremodo decisa nell’intenzione di lasciare la musica.

Non una scelta definitiva, ovviamente. Selena Gomez vuole concedersi ancora una possibilità e lo farà con un album completamente diverso. Perché? La sua ossessione è quella di non essere presa sul serio da molte persone. Il motivo è senz’altro nei trascorsi come attrice della Disney, un’etichetta che non riesce a scrollarsi di dosso per palesarsi definitivamente come cantante pop.

Nel frattempo l’artista si tiene lontana dai social che considera troppo pieni di “cose orribili” e in cui trova sempre l’occasione di “vivere le vite degli altri”, una realtà che non le piace. Che farà senza la musica? Selena Gomez probabilmente riprenderà in mano la carriera da attrice, ma ciò che si legge nelle sue parole è tanta demotivazione.

“È difficile continuare a fare musica se la gente non ti prende davvero sul serio. A volte ho pensato: Ma che senso ha? Perché continuo a farlo? Ero convinto che Lose You To Love Me fosse la mia miglior canzone in assoluto, ma per qualcuno non era ancora abbastanza. Credo che ci siano tante persone che apprezzano le mie canzoni, e le ringrazio, ma per continuare… Credo che il prossimo album dovrà essere diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima di ritirarmi”.

Selena Gomez lascia la musica? Potrebbe farlo, e sicuramente l’uscita di Revelación le servirà come palestra per misurare gli effetti di un esperimento in lingua spagnola sul pubblico, un percorso che già si dimostra diverso dagli album precedenti.