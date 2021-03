Il creatore di Glee Ryan Murphy è finito nel mirino del padre di Naya Rivera, accusato di aver fatto in pubblico delle promesse che non ha mai mantenuto in privato. George Rivera ha parlato su Twitter martedì 9 marzo, sostenendo in risposta a vecchi tweet che Murphy non ha mai contattato la famiglia dell’attrice dopo la sua morte, avvenuta tragicamente durante una gita col figlio Josey al lago Piru in California.

Secondo il padre di Naya Rivera, il prolifico showrunner non ha mantenuto la sua promessa di aprire un fondo che assicurasse il pagamento delle future rette del college per il figlio dell’attrice, nonostante si fosse impegnato pubblicamente a farlo.

In una serie di tweet, il padre di Naya Rivera accusa Murphy di aver speculato sulla morte della figlia per mostrarsi generoso e compassionevole, ma in privato non avrebbe garantito alcun sostegno alla famiglia dell’attrice: “Tutti hanno bisogno di sapere cosa ha fatto davvero Ryan Murphy… o non ha fatto!!! Sto per far esplodere questa storia… e assicurarmi che sappia che lo so [sic]“, ha commentato George rispondendo ad un tweet originariamente condiviso a luglio dal profilo di Pop Crave.

Il padre di Naya Rivera ha accusato Murphy di essere uno di quei membri “dell’élite di Hollywood” che “trattano gli altri come se valessero di meno” e ha dichiarato che nessuno degli impegni presi dallo showrunner di Glee è stato realizzato: “Promesse fatte in pubblico, solo per svanire con il tempo e le scuse…. anche in una tragedia inspiegabile… Promesse non mantenute… falso oltraggio… gesti vuoti… nessuna telefonata” è lo sfogo amaro dell’uomo.

Murphy ha replicato subito alle accuse del padre di Naya Rivera, confermando la volontà di aprire un fondo per il college del piccolo Josey, di cinque anni: sempre via Twitter, ha assicurato di essere a lavoro con Brad Falchuk e Ian Brennan, con i quali si è impegnato “a creare un fondo per il college per il figlio di Naya Rivera, Josey, attraverso il Naya Rivera Estate Trust. Abbiamo avuto ripetute conversazioni con gli esecutori testamentari incaricati della sua proprietà“.

Myself, Brad Falchuk, and Ian Brennan have committed to create a college fund for Naya Rivera’s child Josey through the Naya Rivera Estate Trust. We have been in repeated conversations with the appropriate executors of her estate. — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) March 10, 2021

Al momento della sua morte, Murphy e gli altri creatori di Glee avevano rilasciato una dichiarazione che definiva la Rivera “una delle star più talentuose e speciali con cui avremmo mai avuto il piacere di lavorare“: “I nostri cuori vanno alla sua famiglia, in particolare a sua madre, Yolanda, che era una parte importante della famiglia Glee e suo figlio Josey” avevano assicurato i creatori di Glee, aggiungendo di stare “attualmente creando un fondo per il college per il bellissimo figlio che Naya amava di più di ogni cosa“.