L’ingaggio di Ronaldo è stata un’operazione fallimentare. L’arrivo di Ronaldo, nelle intenzioni di Agnelli e Paratici, doveva far compiere il salto di qualità alla formazione bianconera proiettando alla conquista dell’agognata Champions League.

Purtroppo per la Juventus ed i suoi tifosi , Ronaldo non solo non è riuscito a migliorare le performance bianconere ma al contrario è stato protagonista in negativo dell’arretramento continentale. Considerando le stagioni dei nove scudetti consecutivi, prima dell’avvento di Ronaldo, la Juventus aveva partecipato a due finali. Ed era stata eliminata in modo a dir poco rocambolesco in altre due edizioni dal Real Madrid e dal Bayern Monaco.

Nel triennio di Ronaldo la Juventus è stata sbattuta fuori ai Quarti dall’Ajax ed agli Ottavi contro Lione e Porto; tutte formazioni più che rispettabili ma certamente non superpotenze del calcio continentale. Centinaia di milioni d’investimenti e debiti con un drastico peggioramento dei risultati internazionali; ed in Italia il rischio di non riuscire neanche a vincere il decimo scudetto consecutivo. Un disastro tecnico che si è ripercosso anche sull’andamento in borsa del titolo bianconero.

Nel dopo partita, Andrea Agnelli ha dichiarato fiducia al progetto Pirlo. Sta per calare il sipario sulla vicenda Ronaldo. Ed anche Sarri sembra ormai pronto a staccarsi dalla Juventus . Il tecnico toscano, punito con l’esonero per l’eliminazione patita contro il Lione, il suo scudetto bianconero l’aveva comunque vinto. Nell’anno di stop lautamente pagato dagli Agnelli ha meditato e maturato la voglia di vendetta. E Napoli è pronta ad accoglierlo nuovamente a braccia aperte. Un primo contatto con il Presidente Aurelio De Laurentiis ,che ha deciso di non rinnovare il contratto a Gattuso, ha lasciato un’impressione positiva. Le prossime settimane saranno decisive.