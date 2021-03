C’è una nuova questione da affrontare per i tanti utenti che, qui in Italia, sono ancora legati a device come quelli che appartengono alle famiglie Huawei P20 e P10. Nonostante la più recente tra le due riceva ancora aggiornamenti software una tantum, come abbiamo avuto modo di osservare nel corso delle ultime settimane anche sul nostro magazine, spesso e volentieri sui social trapelano anomalie riscontrate dal pubblico. Alcune, tra queste, appaiono molto più frequenti rispetto ad altre.

Ancora riavvii indesiderati per Huawei P20 e P10

Nello specifico, di recente ho preso atto che sia più vivo che mai il bug dei riavvii per Huawei P20 e P10. Alcuni utenti affermano che il cellulare anche con batteria superiore a 30% si riavvi in automatico e torni allo 0%. A volte il bug si presenta nel momento in cui l’utente apre la fotocamera, ma non necessariamente in un contesto di questo tipo. Insomma, una situazione da monitorare con grande attenzione, fermo restando un feedback piuttosto generico ottenuto dall’azienda stessa:

“Per poter verificare il dispositivo ed avere eventualmente un preventivo di riparazione, ti invitiamo ad inviarlo in assistenza tramite il nostro servizio gratuito di ritiro a domicilio. Trovi tutte le informazioni su come procedere a questo indirizzo. Ricordati di effettuare un backup completo dei dati del telefono in quanto sarà resettato alle impostazioni di fabbrica“.

L’esperienza maturata coi riscontri di altri utenti ci dice che con la sostituzione della batteria dei vostri Huawei P20 e P10 la situazione dovrebbe migliorare, anche se non sento di escludere che in un secondo momento il bug potrebbe ripresentarsi. Fate dunque molta attenzione, anche perché non è detto che non si palesino a margine anomalie a margine. Anche a voi è capitato qualcosa del genere? Fateci sapere con un commento a fine articolo.