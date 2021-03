Una nuova reunion di Lost è all’orizzonte: nessun revival della storica serie sui naufraghi del volo Oceanic 815, idea da sempre osteggiata dagli showrunner del format originale, ma una nuova avventura professionale per Josh Holloway e JJ Abrams.

L’interprete di Sawyer e il creatore dell’indimenticata serie drammatica ABC torneranno a lavorare insieme per Duster, sceneggiata da Abrams insieme alla scrittrice LaToya Morgan. La nuova serie è ambientata nel sud-ovest degli Stati Uniti negli anni ’70 e racconta la vita di un autista per la fuga (interpretato da Holloway) al servizio di un cartello criminale in espansione.

Per l’attore non è la prima reunion di Lost che gli capita dopo la fine della sesta ed ultima stagione nel 2010: l’interprete di James “Sawyer” Ford, il truffatore sensibile naufragato sull’isola, aveva già lavorato con un altro co-creatore dello storico format, Carlton Cuse, quando è diventato protagonista della serie di USA Network Colony. Stavolta invece ritroverà JJ Abrams, che per Duster farà da co-creatore oltre che produttore esecutivo, nonché regista per diversi episodi. Warner Bros. Television produrrà la serie con la Bad Robot, al società di produzione di Abrams. Quest’ultimo è co-sceneggiatore di Duster insieme a Latoya Morgan, già autrice per The Walking Dead, Into the Badlands, Parenthood (il family drama adattato in italiano col remake Tutto può Succedere) e Shameless.

Prima di quest’ulteriore reunion di Lost, Holloway è apparso di recente nell’acclamata serie della Paramount Network Yellowstone, a cui si è unito nella terza stagione. Al cinema è apparso in Sabotage e Mission: Impossible – Protocollo Fantasma. Con Duster entra nella famiglia di HBO Max, la piattaforma streaming di HBO: non è l’unico format originale che JJ Abrams e Bad Robot hanno creato per il catalogo, visto che sono già state annunciate Justice League Dark e una serie basata su Shining.