Da oggi 10 marzo è possibile effettuare la prenotazione vaccini over 70 sulla piattaforma messa in campo da Poste Italiane. La procedura vale solo per alcune regioni italiane in questo momento che vanno meglio dettagliate per permettere ai non più giovanissimi di assicurarsi la propria dose contro il Covid-19.

La faccia interessata dalla nuova fase di prenotazione vaccino è quella che va dai 70 agli 80 anni. Come già detto, non tutti i residenti in Italia potranno recarsi sulla piattaforma delle Poste Italiane per il passaggio ma solo gli abitanti di specifiche regioni. I fortunati, per il momento, sono solo gli abitanti della Lombardia, della Calabria, della Sicilia, delle Marche, dell’Abruzzo e della Basilicata. Il via alle adesioni è partito alle ore 14 di questo mercoledì e continueranno nei prossimi giorni.

Link piattaforma Poste per la prenotazione vaccino over 70

Tutti gli over 70 residenti nelle regioni già indicate potranno accedere a questa pagina per la prenotazione della loro dose. Come per gli over 80, i dati fondamentali da tenere a portata di mano durante la procedura saranno quelli del codice fiscale, di un numero telefonico di riferimento e anche quello di un indirizzo mail (se già posseduto). I passaggi prenderanno solo pochi minuti: al loro termine si riceverà il dettaglio dell’appuntamento utile per la somministrazione della prima dose.

Non solo piattaforma online ma anche numero verde e altro ancora

Sempre nelle regioni già indicate e dunque in Lombardia, Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo e Basilicata, la prenotazione vaccino per gli over 70 potrà essere effettuata anche in modalità diverse rispetto alla piattaforma online. La richiesta di adesione potrà essere inoltrata anche al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) ma anche utilizzandoverso gli sportelli Postamat e addirittura attraverso il canale dei portalettere di Poste Italiane che possono fissare l’appuntamento con la somministrazione per i cittadini richiedenti.