Potrebbero esserci problemi OVH in giornata, almeno per quanto riguarda i siti che si appoggiano a questi server. In sostanza, stiamo parlando di un competitor di Aruba, che oggi 10 marzo deve affrontare un’anomalia imprevista. Tutto nasce da un grave incendio divampato nella notte a Strasburgo, proprio dove c’è la sede aziendale. Dunque, non si tratta di un’anomalia server quella che stiamo percependo anche in Italia questo mercoledì, senza contare il fatto che nelle prossime potrebbero esserci ulteriori down dei siti potenzialmente interessati.

Tanto basta per parlare dei problemi OVH delle ultime ore in termini diversi rispetto a quanto avvenuto lo scorso mese di novembre. Secondo le prime informazioni raccolte questa mattina, pare che l’incendio sia stato segnalato nella notte. In mattinata la situazione è tornata sotto controllo, ma ora bisogna comprendere l’entità dei danni anche per i clienti, visto che alcuni siti appoggiati a questi server al momento della pubblicazione del nostro articolo risultano ancora offline.

Le ultime notizie sui problemi OVH dovuti all’incendio del 10 marzo

Come stanno le cose? L’incendio ha messo fuori uso i server SBG2, dove ha avuto origine il rogo. Danni importanti anche per i server SBG1, mentre SBG3 e SBG4 allo stato attuale non risultano toccati. Tuttavia, per questioni di sicurezza, potrebbero essere messi momentaneamente fuori uso, in attesa che l’emergenza rientri in modo definitivo. Per questa ragione, sono previsti ulteriori problemi OVH in giornata. Se non addirittura in settimana.

Fare ulteriori considerazioni, almeno per ora, sarebbe inutile. Nelle prossime ore torneremo a parlare dei problemi OVH, auspicando che non ci siano stati danni irreversibili per le aziende che in questi anni hanno deciso di dare fiducia a questo marchio. Avete riscontrato anomalie stamane? Riportateci pure la vostra esperienza con un commento a fine articolo. Vi faremo sapere appena verrà annunciato qualcosa.