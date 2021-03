Il 23 marzo potrebbero essere presentate le nuove AirPods 3, nello stesso giorno in cui OnePlus presenterà il proprio flagship 2021. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, la mela morsicata dovrebbe proprio presentare le cuffie true wireless di prossima generazione, il cui design ricorda molto quello delle attuali AirPods Pro. Lo stelo, rispetto alla passata generazione, pare essere più corto, e ancora non si sa se le AirPods 3 presenteranno la funzione della cancellazione attiva del rumore (speriamo chiaramente di sì, ma ve lo sapremo dire solo più avanti), che ricordiamo essere appannaggio, almeno per il momento, delle sole AirPods Pro.

Se così dovesse essere, è probabile che le AirPods 3 presentino un costo finale più alto rispetto ai modelli che le hanno precedute. Per adesso non sono venute fuori altre indiscrezioni a riguardo, tanto che la mela morsicata non ha finora nemmeno confermato l’evento del 23 marzo, che tuttavia sembra essere probabile. L’azienda di Cupertino si sta dimostrando all’altezza della propria fama, soprattutto per quanto riguarda la vendita degli indossabili. Nonostante la flessione fisiologica del segmento dovuta alla pandemia da Coronavirus che sta condizionando tutto il mondo, gli Apple Watch sono parsi in crescita, facendo registrare dati importanti, e perfino al di sopra delle aspettative. Anche le cuffie true wireless della mela morsicata sono molto apprezzate, quindi non ci stupiremmo del fatto che lo stesso accadesse nell’ambito delle nuove AirPods 3.

Voi potreste voler pagare di più rispetto al passato per fare vostre le AirPods 3 nel caso in cui presentassero la funzione della cancellazione attiva del rumore (che ricordiamo essere molto utile sia per l’ascolto di musica che per le conversazioni telefoniche, soprattutto nei luoghi affollati), per adesso disponibile solo a bordo delle AirPods Pro (che in effetti costano qualcosa in più)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.