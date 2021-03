La serie dei Samsung Galaxy Note 20 sta cominciando a ricevere l’aggiornamento con la patch di sicurezza di marzo 2021, contraddistinto dal firmware N98xBXXS1DUC1 e con un peso di 166,16MB. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade si limita ad aggiornare il sistema operativo con le ultime patch di sicurezza disponibili (l’azienda asiatica si sta dimostrando molto attenta al fronte sicurezza, rilasciando con grande puntualità i propri aggiornamenti, di solito prima sui top di gamma in carica, e poi sugli altri dispositivi designati alla ricezione), oltre a correggere bug di minore rilievo ed a migliorare la stabilità generale. Sono tre gli exploit critici corretti (relativi al processore Exynos 990, ed altre 16 facenti capo al software del colosso di Seul).

L’aggiornamento N98xBXXS1DUC1 è in fase di rilascio in Europa, e raggiungerà i Samsung Galaxy Note 20 italiani nel giro di pochi giorni. Potete verificare la disponibilità dell’upgrade attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Non appena arrivato, assicuratevi che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% (sempre per evitare che il telefono possa spegnersi durante il processo, causando non pochi danni al sistema operativo), oppure, in alternativa, collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite l’apposito caricabatterie in dotazione (scelta sempre consigliata, meglio non utilizzare accessori terzi, specie se di scarsa qualità).

Il peso del pacchetto N98xBXXS1DUC1 destinato ai Samsung Galaxy Note 20 non è particolarmente eccessivo, per cui potrete scaricarlo anche sotto la rete cellulare del vostro operatore telefonico senza rischiare di perdere chissà quale quantitativo di dati. Infine, considerate che l’installazione non comporterà la perdita dei vostri dati personali, anche se è sempre raccomandato effettuare un backup per qualsiasi evenienza possa verificarsi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.