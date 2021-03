La novità era già nell’aria ma ora è diventata vera e propria strategia: i Samsung Galaxy di fascia media diventeranno sempre più centrali nella polita commerciale del produttore. asiatico Si punta ai modelli generalmente venduti entro un certo limite di prezzo (500 dollari alias 500 euro circa) per dominare il mercato.

Il 2020 ha dato una sonora lezione a molti produttori di smartphone, frutto naturalmente anche dekla pandemia Covid-19. il segmento dei dispositivi di fascia alta è in stallo per il minor budget di spesa di tanti potenziali acquirenti ma anche per la rinnovata coscienze per la quale, tutto sommato, la maggior parte delle persone può accontentarsi di dispositivi con caratteristiche non top premium. Insomma, la fascia media dei device catalizza sempre maggiore attenzione ed è qui chee Samsung vuole cercare di fare la differenza.

Il prossimo 17 marzo ci sarà l’evento Galaxy Awesome Unpacked, ossia il primo del produttore Samsung che non vedrà di scena la serie S o quella Note top di gamma: semmai protagonisti della presentazione il 17 marzo dovrebbero essere i Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72. Si tratta, naturalmente, dei successori degli A51 e A71 che hanno conosciuto un gran favore di pubblico per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per questo motivo si procede nel solco già tracciato, di certo con specifiche migliorate e innovative che ingolosiscano nuovo pubblico.

Certo i Samsung Galaxy di fascia media non assicureranno margini importanti come quelli dei top di gamma ma si punta a sopperire alla mancanza di ricavi con i grossi volumi di vendita che una campagna commerciale sempre più incalzante dovrebbe garantire. D’altronde, oltre alle buone schede hardware, i potenziali acquirenti dovrebbero essere ingolositi anche dall’aspetto software degli esemplari. Esattamente come nel caso delle ammiraglie più costose, si punta a 3 anni di major update per ogni esemplare e pure a 4 anni di patch di sicurezza mensili. Dal prossimo 17 marzo, dato il lancio dei nuovi arrivati, Samsung potrebbe iniziare a fare la differenza rispetto ai rivali.