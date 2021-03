Sulla home page del suo sito ufficiale campeggia una foto insieme e un messaggio affettuoso: la discesa in campo di Beyoncé per Meghan Markle segna in modo ancora più plastico la distanza tra le reazioni che l’intervista dei Duchi di Sussex a Oprah Winfrey ha suscitato negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Da un lato ampio sostegno ai Reali in fuga dalla monarchia, dall’altro imbarazzo e timore per le conseguenze sull’istituzione. Le reazioni sono state numerose, al punto che perfino la Regina Elisabetta II ha rotto il tradizionale riserbo con una nota ufficiale, mentre dall’altra parte dell’Oceano era un’altra regina, Queen Bey ad esporsi sui Duchi di Sussex.

Il messaggio di Beyoncé per Meghan Markle, all’indomani dell’intervista bomba che è stata trasmessa anche in Italia, è accompagnato da una foto che ritrae le due alla presentazione del film live action del Re Leone nel 2019: “Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Siamo tutti incoraggiati e ispirati da te” ha scritto la Knowles dedicando l’intera home page del suo sito all’ex attrice di Suits.

Ma quello di Beyoncé per Meghan Markle, per quanto sia l’endorsement più prestigioso tra le celebrity che si sono espresse sulla vicenda, non è certo l’unico. Quasi tutti coloro che hanno commentato l’intervista hanno non solo creduto – cosa che nel Regno Unito non sempre è avvenuta – alle parole di Meghan e Harry, ma hanno anche elogiato l’iniziativa di parlare apertamente dei loro conflitti con la monarchia rivelando aspetti molto intimi come la lotta con i problemi di salute mentale.

Oltre al messaggio di Beyoncé per Meghan Markle sono arrivate tante altre prese di posizione a supporto della coppia. La campionessa di tennis Serena Williams, grande amica della Markle, ha scritto un messaggio molto emotivo dicendosi orgogliosa della Duchessa e del suo coraggio nel denunciare il razzismo e il sessismo dilaganti nei media e non solo.

Meghan Markle, la mia amica altruista, vive la sua vita – e dà l’esempio – con empatia e compassione. Mi insegna ogni giorno cosa significa essere veramente nobile. Le sue parole illustrano il dolore e la crudeltà che ha vissuto. Conosco in prima persona sessismo e razzismo che le istituzioni e i media usano per diffamare le donne e le persone di colore per minimizzarci, per abbatterci e demonizzarci. Dobbiamo riconoscere il nostro obbligo di denunciare pettegolezzi maligni e infondati e il giornalismo scandalistico. Le conseguenze sulla salute mentale dell’oppressione e della vittimizzazione sistematiche sono devastanti, isolanti e troppo spesso letali.

Oltre a Serena Williams e Beyoncé per Meghan Markle è intervenuta anche l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton, scagliandosi contro la stampa inglese in un’intervista al Washington Post: “La loro crudeltà nell’inseguire Meghan è stata semplicemente oltraggiosa. E il fatto che non ha ricevuto alcun sostegno, che la reazione sia stata, sai, ‘limitiamoci a coprirlo e fingiamo che non sia successo’, o ‘finirà, tieni la testa bassa.’ Beh, questa giovane donna non aveva intenzione di tenere la testa bassa. Siamo nel 2021“.

E poi ancora, Leslie Jordan si è assicurato di far sapere a Meghan che la comunità gay è con lei: “Ti copriamo le spalle, tesoro“. Gabrielle Union ha commentato l’intervista esprimendo il suo shock per le rivelazioni dei tabloid e per i rapporti che questi hanno con la monarchia. Molti i richiami alla tragedia di Lady Diana, citata dallo stesso Harry che si è detto terrorizzato all’idea che la storia si ripetesse con sua moglie: “È la forza che causa confusione e paura“, ha twittato la regista Ava DuVernay, citando la principessa Diana che usò quest’espressione per spiegare la sua rottura con la Royal Family. Per la Markle è intervenuta anche Bernice King, figlia del defunto Martin Luther King Jr., ricordando come il razzismo endemico non conosca certo barriere di classe: “La regalità non è uno scudo dalla devastazione e dalla disperazione del razzismo“.