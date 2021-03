Luca Zingaretti si affida ai social per salutare il Commissario Montalbano e ringraziare il pubblico affezionato. Lunedì 8 marzo è andato in onda l’ultimo episodio (finora) della fiction Rai tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.

Il finale ha letteralmente spaccato i fan a metà, chi deluso per le scelte del protagonista, chi invece ne ha apprezzato il suo lato umano e imperfetto. Nonostante tutto, Il metodo Catalanotti ha registrato il solito boom di ascolti, confermando la fiction come il programma più visto della serata. Ma l’episodio rappresenta davvero l’ultima indagine del Commissario Montalbano?

Luca Zingaretti, attore e regista, che ha preso le redini del progetto televisivo dopo la morte di Alberto Sironi, ha condiviso i suoi pensieri su Instagram. Parole che sanno di un addio dolce-amaro: “È stato bello ieri per me, devastato dalla nostalgia, riguardarmi Il metodo Catalanotti. Io ho risentito gli odori delle spiagge siciliane, ne ho assaporato i colori, ho gustato la dolcezza di quei nostri luoghi. È stato bello per me commuovermi ed emozionarmi, intenerirmi e sorridere per le debolezze dei nostri amici, per i loro difetti, per le loro vicende, per le loro vigliaccherie e per i loro amori così semplicemente autentici e umani.”

E poi il pensiero è andato ai telespettatori: “Ma ancora di più è stato bello scoprire che ieri eravamo come al solito, ma più del solito, in tantissimi. Un risultato così significa “condivisione”. Significa “ritrovarsi”, significa un popolo che quando viene chiamato a raccolta risponde compatto, con amore. E di questi tempi non è tanto, è tutto.”

I ringraziamenti si concludono con una riflessione: “Oggi non vi voglio dire grazie, voglio solo dire “evviva!”, gioire insieme a voi di questo senso di appartenenza e festeggiarlo perché siamo una sola cosa. E perché noi siamo “quelli di Montalbano”,” ha scritto Zingaretti su Instagram.

Non sappiamo se Il metodo Catalanotti rappresenti effettivamente la fine di Montalbano (ci sono ancora due romanzi da adattare), ma noi ci auguriamo che il Commissario di Vigata possa ritornare. Prima o poi.