Bisogna prendere atto di una nuova bocciatura riguardante la riapertura palestre e piscine, dopo alcune considerazioni in merito che abbiamo fatto già nelle scorse ore per il settore. Tanti operatori, infatti, stanno facendo l’impossibile per far sentire la propria voce, nel tentativo di ottenere la ripresa delle attività. Magari condizionata dalla fascia alla quale appartiene la propria regione, con tutte le limitazioni del caso imposte dal distanziamento tra i clienti. Proviamo dunque a ricostruire quanto avvenuto nella giornata di martedì.

Respinta la richiesta di Fratelli d’Italia su riapertura palestre e piscine

Nello specifico, Fratelli d’Italia ha confermato di aver presentato una mozione, nel tentativo di far approvare la riapertura palestre e piscine. Quantomeno in zona gialla, a patto che fossero rispettati tutti i vincoli previsti dal protocollo di cui si parlava già ad inizio 2021. Insomma, un discorso che ha provato ad andare oltre alcune concessioni stabilite per la zona bianca, ma che al momento deve fare i conti con una bocciatura evidentemente non prevista dal partito di Giorgia Meloni.

La richiesta relativa a riapertura palestre e piscine è stata respinta con 217 voti contrari, 160 astenuti e 66 voti favorevoli. Essendo la somma di favorevoli e astenuti superiore ai contrari, dopo la votazione sono giunte comunicazioni ufficiali di Fratelli d’Italia di grande amarezza per l’esito della proposta. Allo stato attuale, dunque, appare chiaro che non avremo gradite sorprese per questi due settori fino alla scadenza dell’attuale decreto.

Tradotto, questo vuol dire zero riapertura palestre e piscine fino a Pasqua. Ci saranno probabilmente altre iniziative nel corso delle prossime settimane, ma è chiaro che le varianti del virus stiano condizionando tutti e che con una buona spinta alle vaccinazioni si possa iniziare a programmare una progressiva ripresa solo dal prossimo mese. Appena avremo ulteriori informazioni in merito, comunque, vi forniremo subito ulteriori articoli.