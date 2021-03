Le date dei Maneskin a Roma e Milano nel 2021 raddoppiano. I due concerti in programma nelle due città italiane diventano quattro, due a Roma e due a Milano.

Dopo i primi due sold out, la band vincitrice del Festival di Sanremo 2021 raddoppia. Le nuove date sono quelle di mercoledì 15 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e di domenica 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) che si aggiungono a quelle rispettivamente previste nelle stesse location nelle date del 14 dicembre e del 18 dicembre.

Dopo il sold out in 6 ore per la data di Milano, i Maneskin annunciano il tutto esaurito anche a Roma e comunicano nuovi appuntamenti per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita da oggi su TicketOne, solo online e via call center, e da lunedì anche nei punti vendita abituali dislocati in tutta Italia.

Sono 24.000 i biglietti venduti dal gruppo in pochi giorni per il suo atteso debutto nei palazzetti dello sport dopo il primo posto nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo numero 71, appena chiuso.

I Maneskin presenteranno l’album Teatro D’Ira Vol.1, atteso per il 19 marzo dopo il singolo sanremese Zitti E Buoni. In scaletta anche i successi contenuti nei precedenti dischi di inediti che hanno consentito ai Maneskin di raggiungere un ampio seguito dopo il secondo posto a X Factor.

Il gruppo, inoltre, ha accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest e proverà a conquistare l’Europa con la canzone al momento ai vertici delle classifiche digitali.

I concerti dei Maneskin nel 2021

Martedì 14 dicembre 2021 (sold out)

Roma @ Palazzo dello Sport



Mercoledì 15 dicembre 2021 (nuova data)

Roma @ Palazzo dello Sport

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Sabato 18 dicembre 2021 (sold out)

Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 19 dicembre 2021 (nuova data)

Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 10 marzo 2021 online su TicketOne e dalle ore 11.00 di lunedì 15 marzo 2021 in tutte le rivendite autorizzate.