DayDreamer non va in onda oggi, 10 marzo, o, meglio, deve rinunciare ancora alla puntata del prime time. La rete aveva annunciato il ritorno della serie con Can e Sanem protagonisti ma prevedendo già un piccolo stop proprio fissato per questa sera anche se non si capisce bene il perché visto che i turchi hanno già dovuto affrontare Sanremo 2021 la scorsa settimana, e quindi quale sarebbe stato il problema questa sera? Al momento non si capisce tanto la scelta della rete anche perché andrà in onda questa sera una replica di un film di e con Checco Zalone ovvero Quo Vado.

Salvo cambiamenti, DayDreamer non va in onda oggi ma dovrebbe farlo la prossima settimana, quindi mercoledì 17 marzo e poi per tutto il resto del mese occupando sempre la serata centrale della settimana. Le cose per i protagonisti si stanno pian piano sistemando mentre il finale si avvicina a grandi passi con tutto quello che questo significa per il loro amore e per i fan che vi dovranno rinunciare in attesa della prossima serie in onda al pomeriggio e in arrivo sempre dalla Turchia.

Can e Sanem stanno continuando a discutere dopo un anno passato lontani e la proposta di matrimonio di Yigit non ha fatto altro che peggiorare le cose tanto da mandare in crisi la scrittrice che, alla fine, ha lasciato la tenuta per tornare nel suo quartiere. Al momento sembra che i due non abbiamo ancora trovato un punto di incontro ma Deren è pronta a rimetterli insieme con una scusa e a quel punto non sarà facile gestire la loro attrazione dopo gli ultimi giorni, finalmente metteranno da parte l’orgoglio? Al pubblico non rimane che continuare a seguire le peripezie dei due innamorati mentre Can Yaman continua a rimanere al centro del gossip per via di Diletta Leotta che potrebbe addirittura essere già la sua promessa sposa.