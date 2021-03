Ci sono un po’ di questioni da specificare oggi 10 marzo a proposito delle mascherine FFP2 2163. In questi mesi, infatti, ci sono stati tanti allarmi ingiustificati per prodotti non a norma da ritirare sul mercato, senza dimenticare concorsi farlocchi di grandi marchi, come quello di Coca-Cola che abbiamo avuto modo di trattare non molto tempo fa sul nostro magazine. Ieri si è parlato di questo specifico prodotto durante la trasmissione televisiva “Fuori dal coro”, condotta su Rete 4 da Mario Giordano.

Cosa specificare sulle mascherine FFP2 2163 dopo ‘Fuori dal coro’

Si tratta di analisi come sempre utili, considerando il fatto che ci sia di mezzo la salute degli italiani. Tuttavia, alcuni chiarimenti si sono resi necessari in queste ore per inquadrare meglio la storia delle mascherine FFP2 2163. Soprattutto a proposito della loro certificazione. Come evidenziano alcune fonti, tra cui La legge per tutti e Bufale, ad oggi non si ha ancora la prova inconfutabile sulla scarsa efficacia del prodotto. A maggior ragione, non possiamo avere la certezza che sia nocivo.

Dunque, massima prudenza, ma anche la necessità di evitare eccessivi allarmismi. Almeno fino a quando non avremo la parola finale sulle mascherine FFP2 2163. A tal proposito, tutti aspettano comunicazioni ufficiali da parte dell’ufficio antifrode dell’Unione europea (Olaf). Detto questo, va ricordato a tutti che esiste un tool concepito proprio dall’Unione Europea per conoscere meglio la mascherina in nostro possesso, soprattutto per quanto riguarda la certificazione alla quale è stata sottoposta.

Collegandosi alla pagina specifica riguardante le mascherine FFP2 2163, più in particolare, sarà possibile verificare che siano state certificate da un’ente turco. Quindi lo step iniziale è stato fatto, ma l’Olaf nei prossimi giorni ci dirà se la stessa certificazione sia stata assegnata in modo superficiale o meno. Per questa ragione, occorre stare attenti, ma anche evitare di giungere a frettolose conclusioni.