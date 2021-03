Come partecipare ai casting de La Caserma 2? Il momento di chiederselo è arrivato visto che tra qualche ora, nel prime time di Rai2, andrà in onda l’atteso finale rimandato per via della settimana sanremese. I gemelli Lapresa e i loro compagni vanno verso la fine dello scontro tra le due squadre e verso una vittoria unica non senza colpi di scena e con Elettra Lamborghini ospite della serata ma, intanto, sembra che la produzione sia già a lavoro sulla seconda edizione de La Caserma. Non potrebbe essere altrimenti alla luce degli ottimi ascolti segnati dal programma che ha riempito il solco vuoto lasciato dall’ottima edizione del Collegio, e allora cosa aspettarsi ancora?

La casa di produzione Blu Yazmine è già pronta a raccogliere le richieste di partecipazione a La Caserma 2 proprio dal suo sito ufficiale. In particolare, collegandosi alla sezione dei casting, raggiungibile cliccando qui https://bluyazmine.it/casting/, è possibile inserire i propri dati, la propria foto ma anche evidenziare con un baffetto qual è il programma di interesse e quindi quello per il quale si sta facendo richiesta di partecipazione ai casting.

L’annuncio dei casting per la prima stagione rilanciava:

“Quante volte ti sei sentito dire “avresti dovuto fare il militare”? Hai voglia di vivere un’esperienza d’altri tempi e spingerti oltre i tuoi limiti? Non temi l’attività fisica e sei pronto a dare il massimo per raggiungere i tuoi obiettivi?”.

I provini per la prima edizione si sono svolti in estate e quindi dopo aver inviato la propria candidatura si rischia di aspettare un po’ prima di sapere se tutto è andato a buon fine o meno. L’unica cosa certa è che solo provandoci si sarà certi di non aver lasciato niente di intentato e che tra i 21 ragazzi della prossima edizione potreste esserci proprio voi.