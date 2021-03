La vita di Nada Malanima è diventata un film tv per Rai1 dal titolo La Bambina che non Voleva Cantare, in onda in prima serata mercoledì 10 marzo: diretto da Costanza Quatriglio, racconta il percorso umano e artistico di una ragazza della provincia toscana che riesce ad imporsi nel panorama musicale italiano ad appena quindici anni, grazie al suo timbro unico e al suo temperamento vivace.

Dall’infanzia in provincia alle lezioni di canto, fino ai concorsi canori e alla consacrazione all’Ariston con la hit Ma Che Freddo Fa, La Bambina che non Voleva Cantare è un ritratto intimo delle difficoltà di una bambina inizialmente inconsapevole del suo talento, avvicinatasi al canto perlopiù per la felicità di sua madre.

Liberamente ispirato a Il Mio Cuore Umano di Nada Malanima, l’autobiografia della cantante pubblicata da Edizioni di Atlantide, La Bambina che non Voleva Cantare ricostruisce la sua infanzia segnata dalla depressione della madre, ma anche dal sogno della donna che sua figlia diventasse una cantante affermata, rappresentando così un riscatto dall’indigenza per l’intera famiglia.

Ecco la trama del film La Bambina che non Voleva Cantare.

Nella campagna toscana dei primi anni sessanta vive la piccola Nada. Il suo universo è composto da nonna Mora, dalla sorella Miria, dal babbo Gino, un uomo buono e silenzioso, e dalla mamma Viviana, spesso preda di forti depressioni che la tengono lontana dalla figlia e dal mondo. Quando viene scoperto il talento di Nada per il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma. E così, tra la gioia di veder la madre finalmente felice e la paura che la malattia si possa riaffacciare all’orizzonte, Nada cresce accettando ciò che Viviana desidera per lei, fino a quando quel grande talento sopravvivrà persino alle sue stesse paure: tutti scopriranno presto la voce unica di quella bambina che non voleva cantare.

Nel cast de La Bambina che non Voleva Cantare la protagonista Tecla Insolia, già seconda classificata a Sanremo 2019 tra le Nuove Proposte, interpreta l’adolescente Nada, che individua nel canto un modo per ottenere le attenzioni e l’amore della madre, malata di depressione. La scoperta della sua vocazione non è un percorso indolore, visto che inizialmente vorrebbe tenerla per sé. Il rapporto complicato con la madre condiziona enormemente la sua vita: Carolina Crescentini interpreta Viviana, donna fragile in preda a frequenti crisi depressive, incapace di vivere serenamente l’amore. La donna affida al talento di Nada la speranza di un riscatto sociale ed esistenziale, in un anelito struggente di felicità che la spinge a fare di tutto perché la figlia diventi una cantante di successo. Sergio Albelli interpreta Gino, il papà taciturno e gran lavoratore di Nada, che cerca di prendersi cura di Viviana come può e di tenere unita la famiglia pur nella sua mitezza, spesso scambiata per debolezza. Nunzia Schiano interpreta Nonna Mora, donna di grande senso pratico che negli anni ha imparato da sola – essendo rimasta vedova – a fronteggiare le crisi di nervi della figlia Viviana: la sua indole riparatrice di sarta la rende la colonna portante di tutta la famiglia. Giulia Battistini interpreta Mira, sorella maggiore di Nada molto protettiva nei suoi confronti, quasi una seconda madre: sogna di innamorarsi e andare in Svizzera al seguito del marito. Paola Minaccioni è Suor Margherita, che percepisce Nada come una creatura sacra e vede nel suo talento per il canto un regalo di Dio, spingendola a cantare nel coro dei bambini. Paolo Calabresi è il maestro di canto Leonildo, un gigante buono che si commuove facilmente e ma la musica più di ogni altra cosa: con la sua sensibilità accoglie la piccola Nada alle lezioni di canto e instaura negli anni con lei un dialogo struggente sul significato dell’amore romantico. Giulietta Rebeggiani interpreta la piccola Nada a 7 anni.





































@Fabrizio di Giulio

La Bambina che non Voleva Cantare è una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, in onda in prima visione assoluta il 10 marzo su Rai1.