Sono stati cancellati i concerti di Gianluca Grignani a Roma e a Milano nel 2021. I fan in possesso dei biglietti per una delle due date possono chiedere il rimborso integrale del titolo acquistato.

Gianluca Grignani si sarebbe dovuto esibire il 20 marzo all’Auditorium Parco della Musica a Roma e il 27 marzo Fabrique di Milano. Stamattina giunge la notizia della cancellazione dei due spettacoli, che non potranno tenersi a causa della pandemia globale da Coronavirus. Non un posticipo la una cancellazione degli impegni, per il momento, che porta a rimborsare i biglietti già in possesso del pubblico.

Tutti coloro in possesso di biglietti per i concerti di Gianluca Grignani a Milano e a Roma potranno ottenere il rimborso monetario pari all’importo versato facendone richiesta entro il 30 marzo 2021. Di seguito le modalità in base al canale di acquisto.

Per gli acquisti online sul sito TicketOne.it o tramite Call Center, gli acquirenti riceveranno il riaccredito automaticamente sullo stesso metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto, senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso. La procedura è valida sia per i biglietti acquistati per la data di Milano che per quelli acquistati per la data di Roma.

Per gli acquisti presso uno dei Punti Vendita TicketOne, bisognerà effettuare la richiesta di rimborso entro e non oltre il 30 marzo 2021 secondo le procedure riportate alla pagina www.ticketone.it/covid-19. Anche in questo caso, la procedura è la stessa sia in caso di ticket comprati per la data di Milano che per quelli comprati per assistere al concerto atteso a Roma.

Per il concerto di Roma c’era la possibilità di comprare i biglietti anche presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica. In questo caso, l’acquirente dovrà necessariamente recarsi allo stesso botteghino munito del biglietto in originale e dell’eventuale ricevuta d’acquisto, per ottenerne il rimborso integrale, entro e non oltre il 30 marzo 2021.