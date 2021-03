In Amati di DJ Teo c’è tutta la sensibilità di un artista che ha scelto di raccontarsi e raccontare. La capacità di chi vive di parole e suoni, molto spesso, è quella di farsi portavoce della sofferenza del mondo raccontando la sua. Non esiste scrittore, musicista, poeta né compositore che non spolverizzi i suoi stralci autobiografici nelle opere pubblicate.

Con Amati di DJ Teo scopriamo un’opera di sensibilizzazione che il testo apparentemente semplifica, ma che consegna all’anima di chi ascolta e condivide il problema dei disturbi alimentari. Lo fa, DJ Teo, con un brano che coniuga le spinte ritmiche dell’r’n’b e del soul con il taglio emozionale del cantautorato italiano.

Amati di DJ Teo, non a caso, uscirà il 15 marzo 2021 in occasione della Giornata Internazionale contro i Disturbi Alimentari, una ricorrenza che con la sua nuova musica trova la sua colonna sonora. Il singolo sarà accompagnato dal videoclip ufficiale firmato da Andrè Dusi.

Matteo Dall’Osto, questo il nome di battesimo di DJ Teo, è un disc jockey che quando non intrattiene gli avventori dei club di Verona imbraccia la penna e scrive canzoni per raccontarsi. Il disturbo alimentare è un brutto mostro che ancora oggi miete tante vittime, eppure non se ne parla abbastanza. Chi ne soffre si trova spesso nell’incubo di non riuscire ad accettarsi e per questo, in un processo sempre più soffocante, sfoga tutti i suoi problemi nel cibo.

“Amati è un tentativo di far capire alla massa che i disturbi alimentari non sono un problema da poco. Per esperienza personale posso dire che chi soffre di questi disturbi non ha bisogno di compatimento né tantomeno che il proprio problema venga minimizzato, chi soffre di questi disturbi ha bisogno di aiuto, ma per prima cosa deve aver voglia di aiutarsi ad uscirne”.

Anoressia, Bulimia e Binge Eating (il disturbo da alimentazione incontrollata) intaccano il comportamento alimentare e si ripercuotono sulla forma fisica e sull’equilibrio psicologico arrivando, come se avessero tentacoli, a compromettere persino i rapporti sociali e il contatto con la realtà. Il cibo diventa l’ossessione per via dell’alterazione della percezione della propria forma fisica.

Dal silenzio di chi vive questo inferno emerge Amati di DJ Teo, un imperativo che spesso manca nella vita di chi soffre di disturbi alimentari.