La nuova versione dell’app Fotocamera rilasciata dal colosso di Mountain View di recente ha fatto rinvenire riferimenti ai prossimi Google Pixel 6 e Pixel 5a (il primo dovrebbe essere rilasciato in autunno ed il secondo in primavera). Come riportato dal portale di informazione ‘9to5google.com‘, il Google Pixel 6 dovrebbe avere “Oriole” come nome in codice. La fotocamera frontale del dispositivo sarà collocata probabilmente in un foro (con raggio più piccolo rispetto alla generazione attuale) al centro, nella parte alta dello schermo (cosa che sposterebbe nuovamente l’ora e gli indicatori di notifica a sinistra). Oltretutto, la risoluzione del comparto fotografico anteriore del Google Pixel 6 potrà effettuare videoregistrazioni in 4K (un miglioramento non di poco conto rispetto alla risoluzione 1080p a 30fps del modello disponibile oggi).

Per quanto riguarda il Google Pixel 5a, che ricordiamo dovrebbe essere presentato il prossimo 11 giugno (ve ne abbiamo parlato in questo articolo), i riferimenti dell’app Fotocamera hanno evidenziato presenterà anch’esso un foro per il contenimento della fotocamera frontale più piccolo del previsto (si passerà da un raggio di 65 pixel ad uno di 55), così da lasciare maggiore spazio allo schermo stesso. Come potete vedere, i lavori sembrano procedere a ritmi serrati in casa Google, non solo per quanto riguarda l’impegno profuso lato software, ma anche per quanto concerne il comparto hardware (in cui non tutti sembrano credere con decisione).

Chi di voi potrebbe essere interessato ai prossimi Google Pixel 6 e Pixel 5a? Immaginiamo li stiate aspettando, complice anche il mancato arrivo in Italia del Google Pixel 4a 5G, che non è stato possibile fare proprio se non di importazione (e quindi non direttamente venduto dalla divisione tricolore). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.