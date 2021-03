Tanti sono gli appassionati di indossabili: una buona parte sarà sicuramente curiosa di scoprire quali novità porterà la nuova Xiaomi Mi Band 6, il cui lancio è previsto per il prossimo mese di giugno. Nell’attesa della sua uscita, tutti coloro che sono in possesso della Xiaomi Mi Band 4 non possono farsi scappare lo Xiaomi Mi Band 5, oggi 10 marzo in super offerta su Amazon al prezzo di 28,90 euro (venduto e spedito dall’azienda di commercio elettronico statunitense). Questo fantastico dispositivo è considerato uno dei best-seller dell’azienda cinese. Un wearable fantastico, oltre ad essere altamente personalizzabile. Un compagno perfetto da indossare al polso per l’intera giornata, grazie alle diverse funzioni dedicate allo sport e alla salute, ed anche utile per controllare le notifiche ricevute sullo smartphone collegato al braccialetto.

La Xiaomi Mi Band 5, che si candida a diventare il vostro nuovo personal trainer, sfoggia un ampio display AMOLED a colori dinamici da 1.1 pollici, con più di 65 temi e risoluzione di 126 x 294 pixel. L’aumento di circa il 20% della zona schermo permette di visualizzare in maniera ottimale le notifiche di chiamate, i messaggi e il promemoria. Il dispositivo è offerto in nuove sei fantastiche colorazioni, tra cui giallo, ottanio, blu navy, verde menta, arancione e nero, ed è waterproof fino a 50 metri (potrete indossarlo sotto la doccia o mentre nuotate).

L’accessorio consente il monitoraggio in tempo reale dell’attività fisica (11 modalità sportive professionali) grazie al sensore per il battito cardiaco 24 ore su 24, il monitoraggio del sonno (rapid eye movement) e dei pisolini, oltre che della salute delle donne tramite il tracciamento del ciclo mestruale. La batteria ha una durata di 14 giorni (il braccialetto è anche dotato di una modalità di risparmio energetico per prolungare l’autonomia). La Xiaomi Mi Band 5, inoltre, può essere ricaricato senza rimuovere il cinturino. Insomma, non fatevi scappare questa grande occasione dato il super sconto di oggi 10 marzo su Amazon che permette di portarsi a casa il dispositivo al prezzo di 28,90 euro con spedizioni rapide e gratuite.