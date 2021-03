A breve saranno disponibili tutti i nomi dei concorrenti al serale di Amici 2020. I cantanti e i ballerini al momento nel programma TV di Canale 5 stanno affrontando gli ultimi step di selezione prima di approdare ufficialmente all’ultima parte del talent show, che occuperà la prima serata Mediaset.

Alla guida del serale di Amici 2020 ci sarà Maria De Filippi. Non ci sarà invece il coreografo e direttore artistico Giuliano Peparini, che quest’anno lascia il suo storico incarico e rinuncia all’elaborazione dei suoi noti quadri per Amici di Maria De Filippi.

La diretta di Canale 5 dovrà fare a meno delle sue scenografie ma il nome del sostituto è già noto: Maria De Filippi ha già scelto il nuovo direttore artistico del serale che prenderà il posto di Giuliano Peparini e arriva direttamente dai migliori programmi televisivi francesi.

Nella puntata di sabato 13 marzo conosceremo i nomi dei concorrenti al serale di Amici 2020 ma sono già disponibili i primi. Per la categoria del canto, hanno avuto già accesso al serale i concorrenti Gaia, Enula e Sangiovanni. Sangiovanni inoltre accede all’ultima fase del talent show forte della conquista di un disco d’oro per il singolo Lady, appena consegnato nelle sue mani dopo il grande successo del brano in digitale.

Sul fronte del bello, sono Samuele e Rosa i nomi dei miei due concorrenti che potranno accedere alla prossima fase di Amici di Maria De Filippi ma in rete sono disponibili i primi spoiler dalla nuova registrazione – che andrà in onda su Canale 5 sabato pomeriggio dalle ore 14.10 e sembra proprio che il publico di Canale 5 possa rimanere stupito ancora una volta delle scelte dei docenti e della produzione.

Quest’anno ad Amici – lo ricordiamo – non c’è un limite di concorrenti ammessi alla fase serale. Non è noto neanche il regolamento della fase finale del programma.

I concorrenti al serale di Amici 2020

Gaia – canto

Enula – canto

Sangiovanni – canto

Rosa – ballo

Samuele – ballo