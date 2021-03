Gli ospiti di Non Sono Una Signora su Rai 1 porteranno in scena un tributo a Loredana Bertè, donna rock per eccellenza che al Festival di Sanremo ha dato una lezione sulla sua arte riproponendo i suoi più grandi classici.

Rai 1 celebra Loredana Bertè

Rai 1 ha scelto di aumentare la dose questa sera, martedì 9 febbraio in prima serata, per celebrare Loredana Bertè con una serata speciale. Non Sono Una Signora, questo il nome del programma, sarà un excursus monografico sulla voce più dissidente della musica italiana.

Con la conduzione di Alberto Matano e la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo, Non Sono Una Signora racconta la carriera di Loredana Bertè attraverso aneddoti, musica e in compagnia di tanti artisti e amici della cantante.

Gli ospiti di Non Sono Una Signora

Loredana Bertè non è soltanto un’artista: negli anni si è fatta portavoce di un acceso attivismo contro la violenza e a favore dei diritti delle donne. Lo ha fatto con la sua arte, con le sue provocazioni e con le mai celate prese di posizione, ma non solo: Loredana Bertè è un’icona di moda e trasgressione che ancora oggi fa scuola.

Gli ospiti di Non Sono Una Signora porteranno in scena le hit intramontabili della cantante, da Non Sono Una Signora a Dedicato, senza dimenticare E La Luna Bussò e gli ultimi singoli Cosa Ti Aspetti Da Me (con la quale ha partecipato a Sanremo nel 2020) e Figli Di.

Gli ospiti di Non Sono Una Signora che ascolteremo questa sera in prima serata su Rai 1 sono Zucchero, Giusy Ferreri, Boomdabash, Enzo Gragnaniello, Gaetano Curreri degli Stadio, Clementino, Marcella Bella, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni, celebrità che almeno una volta hanno collaborato con la cantante e che meglio di chiunque altro possono celebrarla raccontando la sua storia attraverso la musica e i ricordi.