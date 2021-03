Arrivano nuove dichiarazioni particolarmente significative da parte di Spadafora, per quanto concerne due temi caldi come il bonus collaboratori sportivi e la riapertura palestre. Questioni che vanno per forza di cose di pari passo, pur viaggiando su due binari differenti. Lo si percepisce anche dalle parole dell’ex Ministro dello Sport, che come avvenuto la scorsa settimana ha cercato di dare qualche dettaglio in più agli operatori del settore. Cerchiamo di capire come stiano le cose oggi 9 marzo.

Cosa ha detto Spadafora su bonus collaboratori sportivi e riapertura palestre

Provando a scendere nei particolari, ci sono un paio di passaggi importanti di Spadafora su bonus collaboratori sportivi e riapertura palestre che dobbiamo esaminare più da vicino. In particolare, a detta dell’ex ministro Questa settimana potrebbe essere quella cruciale per cercare di ottenere un contributo sostanziale ed ufficiale all’interno del decreto sostegno, con una serie di provvedimenti necessari per dare un po’ di ossigeno ad una categoria decisamente martoriata da un anno di Covid.

Dunque, anche a lui è arrivata la voce secondo cui nel giro di tre giorni circa, finalmente dovremmo avere sentenze sulla storia del bonus collaboratori sportivi. Nel bene o nel male. Più complicato, invece, il discorso riguardante la riapertura piscina e palestre. Le varianti del virus, a detta di Spadafora, hanno complicato tutto, se pensiamo al fatto che in un primo momento si era parlato di una riapertura entro la fine del mese di gennaio. Gli ultimi scenari hanno cambiato tutto ed ora non si hanno riferimenti in calendario.

Fondamentale, anche a suo dire, il piano delle vaccinazioni. Dopo le difficoltà iniziali, che hanno generato ritardi, la situazione potrebbe migliorare già a marzo. Staremo a vedere cosa comporterà questo in merito alla curva dei contagi, con relative conseguenze anche per riapertura palestre e piscine. Per il resto, vi aggiorneremo appena ne sapremo di più sul bonus collaboratori sportivi.