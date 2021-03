Dopo l’ennesima pesante tegola che ha colpito il Napoli in seguito al grave infortunio di Faouzi Ghoulam (rottura del legamento crociato e menisco della gamba sinistra), un piccolo, ma importante sospiro di sollievo giunge sull’attuale stato fisico di Hirving Lozano. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, giungono buone notizie circa il rientro in campo della freccia messicana, con la possibile convocazione in vista del prossimo big match allo stadio San Siro contro il Milan, in programma domenica 14 marzo alle ore 20.45. Secondo il quotidiano sportivo, le condizioni del ‘Chucky’ sono migliorate a tal punto da non escludere un’eventuale convocazione per la grande sfida in agenda contro i diavoli rossi. La speranza c’è ed è concreta, ma ogni decisione è rimandata ai prossimi test di metà settimana.

Nel prossimo periodo il Napoli del presidente De Laurentiis sarà chiamato a disputare tre match di elevato calibro e importanza, considerata la conquista del quarto posto in classifica per la zona Champions. Domenica prossima, infatti, gli azzurri di mister Gennaro Gattuso sono impegnati nella difficile sfida allo stadio San Siro contro il Milan (ad oggi secondo in classifica). In settimana, mercoledì 17 marzo, ci sarà il secondo big match all’Allianz Stadium contro la Juventus (valido per il recupero del girone di andata rinviato per casi Covid). Domenica 21 marzo i partenopei voleranno allo stadio Olimpico per il derby del sole contro la Roma.

Certamente Lozano, che è rimasto lontano dal rettangolo di gioco per una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro subita il 13 febbraio verso la fine del match contro la Juve al “Maradona”, è uno delle pedine fondamentali della squadra partenopea. L’attaccante ex PSV in questa difficile stagione è stato l’unico ad aver avuto un rendimento costante e produttivo nel gioco del Napoli. Il suo recupero, dunque, è molto importante e il suo contributo prezioso per contribuire alla conquista del quarto posto.