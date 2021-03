Lo Xiaomi Mi Watch Lite, sport watch super economico, ha ricevuto un nuovo aggiornamento, portandosi alla versione 4.1.20 tramite l’applicazione companion Xiaomi Wear. Il colosso cinese che opera nel campo dell’elettronica di consumo non solo è considerato uno dei principali marchi a livello mondiale per quanto concerne il mercato mobile, ma risulta tra le prime scelte anche per la vendita dei suoi indossabili. Malgrado questo modello appartenga alla categoria Lite, merita una certa considerazione, grazie soprattutto al suo prezzo. Ecco le principali novità.

Tra le innovazioni emerse dal recente aggiornamento dello Xiaomi Mi Watch Lite, quella principale riguarda la modalità ‘non disturbare’ smart DND, che si attiverà in modo automatico quando l’utenteche lo indosserà si addormenterà. Una seconda modifica riguarda l’aggiunta dell’opzione per regolare le modalità di vibrazione dello smartwatch. É stata inserita anche un’impostazione per regolare la sensibilità dei gesti eseguiti dal polso (raise to wake-up). Aggiunto, inoltre, il pulsante rapido per rifiutare le chiamate in entrata, ricevute sullo smartphone Android. Un altro innesto è stato il promemoria di notifica che ricorderà all’utente che il Bluetooth è scollegato. Ovviamente, come avviene per ogni aggiornamento, sono state apportate correzioni di bug e miglioramenti per rendere più stabile il sistema.

Se siete in possesso dello Xiaomi Mi Watch Lite non vi resta che aggiornare il dispositivo alla build numero 4.1.20, arrivata da poco anche in Italia. Come eseguire manualmente l’update? Semplice, basta accedere all’app Xiaomi Wear e verificare il tab attinente. Si tratta di un aggiornamento abbastanza corposo, considerata l’aggiunta di varie funzionalità e la corrrezione di alcuni bug. Ad oggi l’orologio smart, che sfoggia un display LCD TFT da 1.4 pollici, raggiunge 9 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica, è dotato di GPS integrato ed in grado di monitorare 11 tipologie di sport, è reperibile su Amazon al prezzo di 69,99 euro.