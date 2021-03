Si possono ipotizzare nuovi tempi per l’uscita di iOS 14.5, a seguito di una nuova mossa di Apple che ha rilasciato anche il firmware iOS14.4.1 nelle scorse ore per gli iPhone. Non è un mistero che la release maggiore dia la pià attesa di tutte ma il firmware appena disponibile è utile anche per comprendere quali siano i piani degli sviluppatori di Cupertino.

Cos’è iOS 14.4.1 e a cosa serve

Come già detto, l’aggiornamento iOS 14.4.1 è un update minore dal peso esiguo di soli 143,6 MB. Il minimo ingombro non deve però indurre i possessori di iPhone a non installare proprio la nuova build Apple. Con la fatica software sono stati corretti specifici problemi di sicurezza, in particolare le vulnerabilità sono state trovate in Webkit, il motore rendering del browser Safari. Il rischio per l’utente finale che non aggiorna risiede nella possibilità che terze parti possano eseguire codici dannosi sul telefono e rubare anche preziosi dati personali. Meglio dunque non tergiversare anche perché l’operazione di adeguamento durerà davvero solo pochi istanti, al massimo qualche minuto.

A quanto l’uscita di iOS 14.5?

Si era parlato di lancio dell’aggiornamento di iOS 14.5 intorno alla metà del mese di marzo ma la distribuzione del nuovo update iOS 14.4.1 suggerisce un posticipo della data della release tanto attese. D’altronde se il pacchetto più corposo sarebbe dovuto giungere solo tra pochi giorni, non sarebbe stato di certo necessario un firmware di sicurezza di urgenza proprio come quello lanciato nelle scorse ore. Niente panico tuttavia, i tempi dovrebbero comunque non essere molto dilatati. Entro la fine del mese di marzo, la disponibilità del pacchetto dovrebbe comunque concretizzarsi per la gioia di tutti i possessori dei melafonini più recenti, da iPhone 6S in poi, fino ad arrivare agli ultimi iPhone 12. Magari Apple ci fornirà ben presto nuovi indizi che vadano nella stessa direzione.