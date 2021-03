Lady Gaga a Gressoney, ed ecco spiegate tante cose. Che lady Germanotta fosse nel cast di House Of Gucci di Ridley Scott non era un mistero, ma gli avvistamenti della popstar a Roma nelle ore che precedevano la prima serata del Festival di Sanremo avevano scatenato l’ipotesi della super ospitata nella cinque giorni della kermesse. Prontamente Amadeus aveva fatto chiarezza durante la prima conferenza stampa dalla sala casinò, ricordando che Lady Gaga sarebbe stata impegnata con le riprese del film e il suo arrivo a Sanremo come ospite sarebbe stato improbabile. Così è stato.

La presenza di Lady Gaga a Gressoney, in Val D’Aosta, è documentata dai primi scatti rubati sul set di House Of Gucci che in poche ore hanno iniziato a circolare sui social. Per la popstar è stato affittato un intero resort. Il film è una ricostruzione del delitto di Maurizio Gucci, l’imprenditore italiano ucciso a Milano il 27 marzo 1995 nel palazzo sede della Vierse, società da lui fondata poco prima di morire. Un uomo lo aveva seguito all’ingresso e gli aveva esploso contro quattro colpi di pistola, uno dei quali lo raggiunse alla tempia.

Gucci era sposato con Patrizia Reggiani e il loro matrimonio durò fino al 1985. Le indagini portarono a individuare proprio nell’ex moglie la mandante dell’omicidio. La popstar di Paparazzi, nel film di Ridley Scott, interpreta proprio Patrizia Reggiani. Nelle prime foto di Lady Gaga a Gressoney vediamo l’artista e attrice con un cappello di pelliccia, i capelli scuri e una collana di perle nel pieno stile della nobiltà degli anni ’90.

Inizialmente Ridley Scott aveva affidato il ruolo ad Angelina Jolie ma le cose sono poi andate diversamente. Nelle foto di Lady Gaga a Gressoney la vediamo accanto all’attore Adam Driver, che nel film interpreta proprio l’imprenditore Maurizio Gucci in un cast all star: Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e tanti altri.