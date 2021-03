Dopo essere stata uno dei più grandi successi di Netflix nel 2020, la serie con Zac Efron torna per una seconda stagione. Ad annunciarlo è lo stesso attore, che non ha mai nascosto la sua passione per l’avventura e gli sport estremi, non senza qualche incidente di percorso.

Il debutto di Zac Efron: Con i piedi per Terra 2 è previsto per il 2022. Nella prima stagione, l’ex star di High School Musical aveva portato il pubblico tra Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e Sardegna per affrontare diverse tematiche legate all’ecosostenibilità.

In questo nuovo ciclo di episodi, le modalità restano le stesse. Zaino in spalla attraverso l’Australia, accompagnato come sempre dall‘esperto di benessere Darin Olien, con cui andrà alla ricerca di modi di vivere sani e sostenibili, fornendo allo spettatore uno sguardo unico sul Pianeta Terra.

Efron e Olien portano il pubblico in luoghi meravigliosi dove cercano pratiche sostenibili per vivere meglio e sperare in un futuro migliore. La serie Netflix non si perde in spiegazioni troppo scientifiche, ma cerca di essere educativa, originale e illuminante. Anche stavolta vedremo i due inseparabili compagni di avventura alle prese con il cibo, la cultura e le usanze locali durante il loro viaggio.

Efron, Michael Simkin, Jason Barrett saranno i produttori esecutivi con la Ninjas Runnin ‘Wild e Brian Volk-Weiss, Cisco Henson e Darin Olien saranno anche produttori esecutivi con la compagnia The Nacelle Company.

Anche se i numeri non sono stati rilasciati, la prima stagione della serie con Zac Efron è stata una vera rivelazione del 2020. Il suo rilascio è avvenuto il 10 luglio nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, che ha costretto tutte le persone del mondo a restare a casa in lockdown. Lo show Netflix non ha ricevuto solo ottime recensioni, ma è stato soprattutto il passaparola sui social ad attrarre gli abbonati.

L’inizio delle riprese della stagione 2 della serie con Zac Efron è stato inaugurato con alcuni scatti dal set: